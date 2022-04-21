快訊／高雄+77！獅子會新傳播鏈已爆32人確診　阿妹演唱會又+3

▲高雄市長陳其邁召開防疫記者會說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

記者賴文萱／高雄報導

國內今日新增2969例本土病例，高雄市長陳其邁下午召開防疫記者會說明，高雄今天新增77例，隔離陰轉陽13例、外縣市旅遊史17例、娛樂場所4例（小吃部感染）、密切接觸者42例（同住親友17例、餐飲8例、職場環境15例、高風險環境2例），另有新案疫調中1例。目前高雄風險還是來自外縣市旅遊史以及密切接觸者感染。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高雄獅子會傳播鏈概況。（圖／高雄市衛生局提供）

獅子會群聚部分，目前累積26名會員及衍伸6名同住家人感染，感染源部分，主要了解來自4/11新北獅子會南下旅遊，其中有新北個案34148，高雄有7名獅友參加該活動，包含這次高雄獅子會的指標個案。

▲▼高雄4/21確診概況。（圖／高雄市衛生局提供）

衛生局表示，中央公布82例，但經過疫調，發現有些是境外移入、外縣市長期北漂，個案已轉銜，在今天個案當中，台北旅遊史有9例，其中3例有小巨蛋旅遊史，其他都是以旅遊為主，另外個案也包含桃園、彰化、雲林、台南、台東、屏東等地的零星個案。

另外，有4例集中在仁武某小吃部，前一陣子被列為擴大採檢對象，復業後全員陰性，但這幾天，疑似有負責廚房的工作人員因與社區活動史的個案接觸而傳播疫情，目前擴大匡列當中。