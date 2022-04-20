獅子會群聚又來！2天年會爆高雄25人染疫　聚會餐廳暫停營業清消

▲高雄市長陳其邁召開防疫記者會說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

記者賴文萱／高雄報導

獅子會恐怖群聚又來！高雄市20日新增97例本土個案，其中，獅子會社團在15、16日連2天進行會員大會並有聚餐活動，席間脫罩嗨歌、逐桌敬酒，造成25人確診。該間聚會餐廳緊急暫停營業，全館大清消，尚未公告重新營業時間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼高雄獅子會聚會餐廳清消畫面。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄極樂娛樂圈群聚才剛落幕，沒想到今天又爆出，獅子會社團因26屆會員代表大會，連續2天舉行大型活動並合併餐會，目前已造成22位與會獅友確診，並衍生3名家屬染疫。





▲獅子會連2天活動釀25人群聚。（圖／高雄市政府）

衛生局簡任技正潘炤穎指出，非常巧合的是，198位與會獅友裡，確診的22人，要不是參加15日或16日餐會，要不就是兩場都參加；而只參加會員大會，沒有參加餐會的獅友，截至目前沒有發現確診個案。

▲獅子會聚餐於席間脫罩嗨歌、逐桌敬酒，衛生局要罰了。（圖／翻攝店家臉書）

根據衛生局疫調，獅子會分別在番太郎味自慢料理、漢來大飯店9樓國際宴會廳金龍廳進行活動，衛生局接獲消息後，同樣也前往2場所進行全面消毒。

該店家在臉書粉專公告緊急暫停營業，即日起全館大清消，強調將進行地毯式清消，將每一個角落、空調系統、桌椅仔細消毒，至於重新營業時間將會再公告。

不過，由於餐飲店家於臉書上發布當日照片，可明顯發現當日聚餐的民眾未戴口罩唱歌、逐桌敬酒。對此，高雄市衛生局表示，目前疫調掌握事證裡面，兩天聚餐分別為不同場地，其中4月15日聚餐地點有歌唱設施，在疫調部分，會依據現場事證，根據他們的行為，進行意見陳述以及裁罰。