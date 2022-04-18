好市多什麼必買？會員激推「熱門2物」比牛肉欠買：真的很划算

▲很多人愛用好市多的衛生紙。（圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）販售的商品很多元，且CP值相當高，因此深受國人喜愛。就有網友好奇詢問，好市多的生意總是很好，大家通常都買了些什麼呢？貼文引發討論，底下網友紛紛點名2樣熱門商品，直喊真的很划算。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「都去Costco買什麼」為題發文，提到好市多不論是假日或平日，總有絡繹不絕的客人。以他自身舉例，他每次去好市多都是買衛生紙、牛奶和牛排，有時可能還會多買個雞翅或雞腿，大家覺得去好市多有什麼是必買的呢？

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▲科克蘭牛奶也很受歡迎。（圖／記者曾筠淇攝）

貼文一出，底下網友紛紛點名牛奶和衛生紙，「牛奶、冷凍食品、沙拉、熟食區」、「肉跟牛奶，真的最划算，還有看有哪些新的冷凍食品」、「必做的是加油、買牛奶和玉米筍」、「肉、牛奶、果汁、衛生紙」、「還有衛生紙」、「衛生紙跟棉條」、「衛生紙跟洗衣球」。

除了上述2樣商品外，魚、肉也很受歡迎，「雞胸肉、雞腿肉、各種魚、德國香腸、燕麥奶」、「魚、肉、衛生紙、寵物肉乾」、「冷凍綜合莓果、冷凍蝦、魚、五花肉片、冷凍蘆筍」、「鯖魚、鮭魚、牛肉，還有看那一期折價券有啥就亂買」、「牛排、牛排、牛排」、「牛排、雞腿排、魚排、蝦、冷凍蔬菜、莓果還有貝果」。

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