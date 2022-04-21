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周玉蔻確診！陳時中：現在各行各業都有「自己注意就好」

▲▼立法院社福及衛環委員會 衛福部長陳時中堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院社福及衛環委員會，衛福部長陳時中堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

資深媒體人周玉蔻發文PCR檢測確定陽性，衛福部長陳時中今日出席立法院社會福利及衛生環境委員會前受訪被問及有節目主持人確診，陳時中回應，「有一些相關的影劇的人確診，我們是知道，現在大概各行各業都有，大家自己注意就好。」

▲▼周玉蔻確診。（圖／記者葉國吏翻攝）

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▲周玉蔻確診。（圖／記者葉國吏翻攝）

資深媒體人周玉蔻發文，透露昨天上午至醫院進行PCR檢測，今天凌晨接獲簡訊通知為「陽性」。

以下全文：

《蔻姐報告》

昨天上午至醫院進行PCR檢測，今天凌晨接獲簡訊通知為「陽性」。
立即報告《寶島聯播網》及《民視》長官，即日起電台、電視節目請假十天，在家自我監測隔離。電台、電視與我有密切接觸同仁，都將依防疫SOP規定因應。
我所主持的網路媒體《放言》辦公室安排清消；住宅大樓公共區域也已展開全面消毒。《放言》所有同仁今天起在家上班，健康自主隔離管理十天。
最近三天的其他密切接觸者，一早，我已經分別以電話，line及簡訊告知，並對造成友人表示歉意。
我目前身體狀況如常，並無任何不適。接續等待衞生局通知。
謝謝大家關心。

▼李秉穎20日接受資深媒體人周玉蔻專訪。（圖／翻攝自《新聞放鞭炮》）

▲▼李秉穎接受資深媒體人周玉蔻專訪。（圖／翻攝自《新聞放鞭炮》）

 

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