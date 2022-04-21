忘記曬衣服「半夜被老婆叫醒」　人夫悔炸：沒讓她做過家事

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫unsplash）

記者周亭瑋／綜合報導

一名男網友為了體貼愛妻，婚後包辦所有家事，怎料日前他忘記曬衣服，半夜竟被對方叫起來補晾，讓他心寒又後悔，感嘆「我沒讓她洗過衣服、煮過飯，所以此類家具她一概不會用。」

人夫在「爆怨公社」發文問道，「各位太太，如果妳半夜起來發現老公洗了衣服忘記晾，妳會幫忙弄、等老公睡飽了叫他晾，還是立刻把他叫起來補做？」

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對於這個問題，大多人妻表示，當然幫忙老公做完，「如果大家都很忙，又很常忘記晾的話，換一台洗脫烘的洗衣機，就沒有曬衣服的困擾了」、「男女生都一樣，只有一方做事的，早就沒有什麼互相可言了」、「幫忙阿...不過我老公有潔癖，他不會忘了晾，反而都是我洗完就忘了，然後老公幫我做」、「這還用問嗎？夫妻之間連這個都要計較，拜託不用在一起了」、「我會幫忙，夫妻間彼此互相」。

▲大多人妻表示會幫忙曬。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

當然，也有少數人回不同的答案，直言「把他踹起來重洗一次」、「誰開洗衣機洗衣服誰晾」、「這老婆不錯，只是叫老公起來晾衣服，沒有罵他也沒有念他」。

對此，原po苦笑表示，選前兩者的太太們，他很羨慕她們的另一半，「至於踹起來重洗的那位，我老婆應該可以和妳結拜。因為結婚以來，我沒讓她洗過衣服、煮過飯，所以此類家電她一概不會用，最後只想問，是不是我都包辦一切，所以體諒從生活中消失了？」

而網友們聽完則不禁感嘆，「女人有時真的很可怕，對妳好久了被當成義務」、「這就是人性啊」、「半夜叫醒老公真的蠻白目的，做人要懂得珍惜別人的付出」、「自己造的孽啊」、「自己寵的，什麼叫不會操作，學就會了，要不要教她而已」。

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