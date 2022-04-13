「恭喜！又是男生」夫妻產檢臉僵掉　兩兒神吐1句！醫秒笑噴

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國）

記者周亭瑋／綜合報導

一對第三胎夫妻日前到婦產科產檢，面對即將揭曉的寶寶性別，夫妻倆緊張不已，當醫生宣布「恭喜！又是男生」時，他們瞬間傻住，而一旁大寶二寶則輪番吐一句，接著笑到岔氣，連醫生聽完也忍不住笑噴，直呼「這是男孩的浪漫？」

禾馨婦產科醫師林思宏在臉書提到，「前幾天一對第三胎的夫妻來產檢，帶著他們的大寶、二寶，都是男孩。15週左右是要揭曉性別的時刻，在超音波室內，夫妻緊張得要死，兩個男孩倒是玩得很開心。」

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後來不知為何，兩個弟弟玩著笑著就講到spiderman，接著就是一連串、那個年紀的男孩才能理解的對話。

大寶：spiderman！！哈哈哈！！

二寶：spiderman~呵呵呵（笑得更大聲）

大寶：spiderDOG...hahaha

二寶：哈哈哈！sipderDOG...哈哈哈spiderPIG（笑得更大聲）

大寶：哈～哈哈～哈哈（開懷大笑）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

當弟弟們正自得其樂時，林醫師在超音波照中看到了關鍵，於是笑著說「爸爸媽媽，恭喜！又是男生。」當夫妻脫口說出，「天啊！又是男生」，甚至還來不及做出其他反應時，弟弟們突然接續剛剛的哏，笑鬧說道......

大寶：siper男生，哈哈哈哈

二寶：哈哈哈哈～siper又是男生，哈哈

林思宏說，「兩個孩子笑到要岔氣的那種，笑到要嗆到的那種，在旁邊的我也跟著笑了出來，只有那對夫妻，不知道心理作何感想？」

對此，家長們不禁笑回，「兩男寶的浪漫，每次脫光衣服就玩得很開心，還好肚子裡的三寶是女兒」、「求父母的心裡陰影面積」、「黑暗面很大片」、「每天都在體會這種浪漫」、「男孩的浪漫超級難懂啊！洗澡上廁所、喝水、走路，都可以玩到讓媽媽傻眼（三男寶媽認證）」、「好笑，但爸媽想哭」。

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