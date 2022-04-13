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老媽放風日「回家竟多出4孩」　尪一旁睡翻！家長讚爆：神隊友

▲老公剪好寶寶立牌後，就安心睡下了。（圖／翻攝自臉書／COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

▲老公剪好寶寶立牌後，就安心睡下了。（圖／翻攝自臉書／COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

記者周亭瑋／綜合報導

一名1寶媽昨日開心放風，讓老公照顧女兒，神奇的是，一整天都沒接到求救電話；沒想到，她返家後竟發現，多出「4個孩子」陪女兒玩，而隊友則在一旁呼呼大睡。

女網友昨在「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」提到，媽媽一個月一次的放風日，都沒有接到半通求救電話，內心給老公一個大拇哥，帶了雞排回家要給驚喜，結果反倒是她受到了驚嚇。

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原po接著說，「門一打開，發現家裡多4個小孩在跟女兒玩，老公則在旁邊睡覺；近看傻眼，居然是尿布紙箱剪下的立牌，不就還好我趁這次特價一次搬4箱，不然哪來這麼多寶寶朋友可以救你！」

▲老公剪好寶寶立牌後，就安心睡下了。（圖／翻攝自臉書／COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

▲▼女兒玩得不亦樂乎。（圖／翻攝自臉書／COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

▲老公剪好寶寶立牌後，就安心睡下了。（圖／翻攝自臉書／COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

看到老爸的顧孩高招，網友們紛紛笑回，「我以前怎沒想到這招呢」、「爸爸實在太聰明了」、「走投無路只好搬救兵，一次還來一組四入，四位陪玩寶寶，這招很新...我給過」、「這是什麼生活智慧王」、「老公真是神隊友」、「果然讓老公帶孩子，總能激發出老公的創意」。

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