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單日破萬例只是暖身！專家估「1天中重症人數」：醫療量能能撐多久

▲▼台灣靠民眾自律配合戴口罩、遵守社交距離、減少社會人潮流動，才能成功阻斷疫情傳播鏈。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣連續多日破千例，專家認為大家都沒想過與病毒共存中所產生的風險。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者李佳蓉／綜合報導

台灣連續多日本土確診破千例，毒物科專家招名威說，一開始大家覺得單日破萬例很遙遠，但以現在情勢「可能還只是暖身」，並舉台灣最新中重症比例0.43%看來，若染疫人數狂飆，等於一天會有40例中重症需要醫療資源介入，「以這樣的狀況我不曉得台灣的醫療量能能支撐多久？2個月？3個月？」

毒物科專家招名威今（21）日在粉專《招名威教授 毒理威廉》指出，大家都在想「與病毒共存」，想著是好處，可以自由呼吸、不用戴口罩，也可以到處旅遊，但可能沒想過共存過程中所產生的風險。

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招名威再舉南韓死亡數分析，在疫情開始爆發4個月內，死亡人數大幅增加，從5千人上升至2.1萬，雖仍以長者居多，但令人意外的遍布各年齡層，特別是「沒有施打疫苗的族群」。若對比台灣，他認為總死亡人口不見得會如南韓多，畢竟台灣人口數不到南韓一半，但預估在疫情趨緩前，也可能會有將近1萬人過世。

▲▼南韓將PCR篩檢重點轉移至高齡族群，導致居家快篩試劑炙手可熱，當局決定管控線上販售通路。（圖／路透社）

▲南韓Omicron疫情3月中大爆發，最高單日新增49萬例確診。（圖／路透社）

國內目前5歲以下幼童無法施打疫苗，招名威以該族群為例，死亡率雖偏低，但非沒有，仍接近萬分之一，這數字代表意義為，「以台灣在這個年齡層，從2017年起算的人口總共有近80萬，若不幸全部都染疫的話，會有近80個幼童死亡。」

為避免不幸事情發生，招名威認為家長須有認知，除了成人要完整接種疫苗外，也要提高警覺減少外出、降低接觸病毒的感染機率。家中孩童若高燒不退持續24小時以上、上呼吸道感染症狀明顯，且有越來越嚴重趨勢，千萬不能等，務必盡快就醫，避免延緩治療時機。

「一開始大家都覺得單日破萬離大家很遙遠，但以現在的情勢，可能還只是暖身，破萬或是好幾萬都可能只是時間早晚而已的問題。」招名威強調，現在要「補強」還來得及，疫苗打好打滿，為了自己也為了家人。

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