兒童5月開打莫德納！9大QA一次看　高風險者第四劑最快6月接種

▲專家會議拍板兒童疫苗施打間隔12週。（圖／記者李毓康攝）

記者楊晏琳／整理報導

ACIP專家會議昨（20）正式拍板通過6～11兒童可施打莫德納疫苗、青少年第三劑也獲共識；第四劑疫苗部分，決定讓高風險族群優先接種，一般民眾則暫不需要。針對ACIP會議提及的相關決議，《ETtoday新聞雲》也整理了兒童接種疫苗劑量、可能引發的不良反應以及專家看法，9大QA讓大家一次看懂。

Q1：兒童施打莫德納的劑量？需間隔多久？

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A1：指揮中心表示，目前全台6～11歲兒童，約120萬人可施打莫德納，用量為施打兩劑，每劑0.25毫升（含50微克的mRNA，為成人劑量的一半）。原先食藥署EUA審查為兩劑施打間隔28天，而昨日專家決議將兩劑間隔延長為12週。

Q2：兒童預計何時可接種？

A2：指揮中心發言人莊人祥說明，兒童疫苗接種仍以校園接種為主，會請各地教育局、衛生局進行家長意願調查，至少還要一週準備時間，估計開打時間點會落在5月初。

Q3：施打莫德納，常見不良反應有哪些？

A3：食藥署指出，在6至11歲兒童的臨床試驗中，受試者最常見的不良反應為注射部位疼痛、疲勞、頭痛、肌痛、畏寒、噁心/嘔吐、腋窩腫脹/壓痛、發燒、注射部位紅斑、注射部位腫脹和關節痛，與成年人試驗結果相近，未偵測到新的重大安全疑慮，未來食藥署將持續監控國內外接種COVID-19疫苗的安全警訊。

▲莫德納疫苗。（圖／記者李毓康攝）

Q4：哪些人不適合接種？

A4：若正在發燒，或對疫苗成分過敏者，都不建議施打莫德納疫苗。

Q5：莫德納疫苗引發家長反彈，為何不是打BNT？

A5：陳時中指出，EUA審查是根據相關報告作出的決定，至於兒童輝瑞疫苗，因牽涉到BNT、輝瑞與上海復星醫藥等三方角力，談判較為複雜。而陳時中前日透露最新進度，表示這兩天談判上都有很多的進展，一些問題經過討論也都得到解決，相信最後細節弄清楚後，應可簽約。

Q6：有哪些國家批准莫德納在兒童的緊急使用授權？

A6：澳洲於今年2/17、歐盟3/3、加拿大3/17、英國4/14通過兒童施打莫德納的緊急授權。

此外，美國、歐盟、加拿大、澳洲去年相繼通過兒童施打BNT的緊急授權；日本、南韓、英國今年也陸續通過。

▲國際莫德納疫苗用於兒童族群之核准情形。（圖／指揮中心提供）

Q7：BNT和莫德納哪個比較好？

A7：前台大感染科醫師林氏璧認為，莫德納與BNT劑量有別，兩者成效無法相互套用。以美國的施打狀況為例，兒童打BNT的劑量僅成人的1/3，自然不良反應少，在美國施打後發生心肌炎機率遠低於青少年。

他指出，莫德納效果理論上應較好，但劑量太高，導致不良反應也高。且兒童通過BNT較久，證實其安全性及有效性的資料也累積較多，但莫德納部分，多半國家才剛通過，還沒有大量安全性和有效性的資料，「因此BNT在兒童觀察到的心肌炎發生率低，不能直接用在莫德納上。」

台大兒童醫院院長黃立民則說，莫德納兒童疫苗雖然臨床資料不多，但不代表風險高，他還是建議家長帶小孩去打。他指出，歐盟已批准莫德納疫苗可使用在6～11歲的兒童，就具有公信力，雖然有些人擔憂，但只能說「莫德納用在兒童身上臨床資料不多，不代表風險高。」

Q8：疫情升溫，先前已打2劑的青少年何時可接種第三劑？

A8：指揮中心昨日公布，青少年族群(12～17歲)建議完成基礎劑接種且無發生嚴重不良反應者，於最後1劑基礎劑接種後5個月，接種追加劑。

莊人祥表示，青少年第二劑接種時間落在12月下旬至1月下旬，以此估算，間隔5個月時間，第三劑開打估計會在5月下旬至6月下旬。

Q9：國外已有第四劑先例，台灣何時開打第四劑？

A9：ACIP專家會議決議，第2次追加劑讓高風險族群優先接種，包含年長者、安養機構、免疫力低下者等。接種建議與前一劑間隔5個月，且不論前面劑次接種廠牌，第2次追加劑可接種莫德納半劑量(50微克)、BNT全劑量或蛋白質次單元(如高端、Novavax) 全劑量。

莊人祥說明，依照長者等風險族群接種追加劑時間推算，預期第2次追加劑施打時間會在6月初。

▲指揮中心昨晚公布最新疫苗接種政策。（圖／指揮中心提供）