　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

史上最大變革《菸害防制法》　學者警示：黑市、水貨交易恐加劇

▲▼吸菸。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲吸菸。（圖／圖庫Pixabay）

記者徐政璿／台北報導

我國政府為降低國內吸菸率，立法院衛環委員會本週20、21日排審史上最嚴格《菸害防制法》修正案，其中修法包括警示圖文擴大至85%、開放加熱菸，禁止電子煙、加味菸、細支菸販售。面對如此嚴格的修法，南臺科大財法所所長羅承宗警示，未來恐造成黑市、水貨交易加劇的產生。

全球受新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊下，經濟連年蕭條，國內業者苦撐，如今《菸害防制法》將大幅度修法，對菸品零售業者而言無疑是雪上加霜，紛紛向立委陳情，大喊吃不消。

學者警示：黑市、水貨恐交易加劇

對此，羅承宗分析，長久以來菸品一直有其供需市場，假如貿然禁止，恐會直接轉往地下化，消費者樂得撿便宜，不用被抽菸稅、菸捐，政府不僅流失稅收，還要面臨黑市交易加劇的問題。

「未來夜市恐都是水貨菸品。」羅承宗說，若政府硬要推動如此嚴格的管制，未來違法狀況會更嚴重，因為偷渡進來不用付菸稅菸捐，對於部分人士有利可圖；若修法成功，代表反菸偏激主義者的勝利，但結果就是大家不會尊重法律。

從過去的研究資料或是國內外經驗來看，過於收緊的菸控政策都會加速助長非法菸品市場的發展，如歐盟2020年宣佈禁止香味料菸品，6個月內立陶宛官員就在邊境查獲900萬支薄荷醇菸品，為前3年同期查獲的3倍。

羅承宗也指出，菸稅跟菸捐用在健保跟長照，也就是說，我國的健保跟長照是靠吸菸者的付出，假設這次修法成功，收入的缺口誰來補？修法不是原地踏步？「衛福部完全沒有危機意識」。

羅承宗抨擊，這次修法當中，將禁止吸菸年齡由目前18歲提高至20歲，菸盒警示圖面積從原本的35%，一口氣擴大到85%，「想像一下，你買到的菸，上面都是滿滿標語，而非商品原本的樣貌」。

消費者：政府是鼓勵以後都抽粗菸嗎？

另外，有業者也表示，政府修法前不但未徵詢民間意見，修法內容更完全沒有考慮合法業者在實務上可能面臨的問題，例如將警示圖文擴大至85%，可能會在零售店面或雜貨店內，發生因為菸品包裝相似度過高無法辨認，而導致店員拿錯菸包引起的交易糾紛。

而此次也將修法禁售細支菸品，主因是衛福部認為細支菸包裝會誤導判斷，以為該菸品種類有較少菸害進而開始吸菸。對於此政策，有消費者表示無法理解，「政府是在鼓勵大家以後都抽粗菸嗎？要降低吸菸率，為什麼不是從教育著手，怎麼只在乎菸的大小？根本本末倒置！」

「禁細菸就算了還要禁加味菸，禁賣商品會影響的地方很多，很多客人買東西都會順便買，買了菸就會順便買喝的或零食，如果禁賣了，原本買加味菸的客人就有可能不會再來，銷售額就會被影響。」業者表示，政府要大家疫情期間共體時艱，卻又同時修法扼殺既有客源。

以我國長照政策財源長期仰賴菸稅及菸捐收入來看，109年共有菸稅挹注長照基金近300億，若修法通過，業者也預估每年菸稅、菸捐可能產生上百億損失，面臨巨大財源缺口，政府或許應該審慎思考如何在公衛政策與國家財政之間取得平衡。

《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

►這咖「德國製鐵鍋」讓你一秒變神廚！

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

ET快訊
「防疫補償金」每天領1千元！　3條件曝
本土疫情暴增　陳時中：疫調縮短為2天
快訊／現在還不是最高！　陳時中：月底有可能單日破萬例
竹縣+23！2歲女童至8旬嬤都確診　36足跡公布
「密切接觸者的接觸者」怎麼辦？　1圖秒看懂
快訊／台鐵5／1沒人上班開火車　宣布「退票免手續費」
放寬居家照護、居隔居檢就醫　緊急狀況「可自行前往」
快訊／本土暴增2386例　陳時中示警：疫情會大規模展開
快訊／中重症+9人！　女重症進加護呼吸器救治中
快訊／本土+2386「分佈21縣市」　新北822例最多
快訊／本土狂飆2386例！　再創紀錄
LIVE／本土確診傳飆破2千　陳時中最新說明
確診怎麼辦？　北市「居家治療」SOP曝光
iPhone 14前鏡頭全面升級！　2大亮點曝
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

華視新聞出包「共軍導彈擊中」　NCC收到7民眾檢舉，最重罰200萬

防2歲童憾事重演　黃珊珊：已要求北市府不得拒絕任何緊急救護

4400萬豪宅等到罷免案後才補報？　林昶佐解釋了

索羅門中國正式簽安全協議　外交部關切：恐威脅區域穩定

等「1個人」橫空出世？他曝藍營桃園選戰3狀況　「這局越來越難」

快訊／國民黨提名楊鎮浯「連任金門縣長」　獲陳玉珍力挺

確診怎麼辦？北市「居家照護」SOP曝光　專人送藥、關懷包、倒垃圾

1／8學生在家上課！北市99校停課「國小佔45間」　4.6萬師生受波及

華視誤播新北市遭共軍導彈擊中　邱國正坦言：看到時很訝異

史上最大變革《菸害防制法》　學者警示：黑市、水貨交易恐加劇

警深夜執勤低頭「打手遊」　民眾錄影嗆：玩得爽嗎？

李妍瑾確診抱怨防疫旅館2人1室　怒譙：又不是犯人..再怨「晚餐像廚餘」

路口讓行人...小黃按2聲喇叭　台北男決定不忍了怒吼：叭X小

降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

噁！殺蟲劑噴進洗手台溢水孔　蟑螂家族竄出「全員逃走中」

林瑞陽、張庭96套房產遭查封！　總市價79億…公司傳銷違法

和老公差30歲遭酸「為了錢」　妻霸氣回：女人價值自己創造

李燕「打三劑疫苗」仍確診！親曝身體狀況　粿粿老公范姜彥豐確診...她懷孕急做PCR

重機男時速142噴1萬2千元！　他實測質疑「區間測速出包」

戲精柴想吃零食到廁所假蹲　媽被騙傻眼：妳根本沒尿！

華視新聞出包「共軍導彈擊中」　NCC收到7民眾檢舉，最重罰200萬

防2歲童憾事重演　黃珊珊：已要求北市府不得拒絕任何緊急救護

4400萬豪宅等到罷免案後才補報？　林昶佐解釋了

索羅門中國正式簽安全協議　外交部關切：恐威脅區域穩定

等「1個人」橫空出世？他曝藍營桃園選戰3狀況　「這局越來越難」

快訊／國民黨提名楊鎮浯「連任金門縣長」　獲陳玉珍力挺

確診怎麼辦？北市「居家照護」SOP曝光　專人送藥、關懷包、倒垃圾

1／8學生在家上課！北市99校停課「國小佔45間」　4.6萬師生受波及

華視誤播新北市遭共軍導彈擊中　邱國正坦言：看到時很訝異

史上最大變革《菸害防制法》　學者警示：黑市、水貨交易恐加劇

華視新聞出包「共軍導彈擊中」　NCC收到7民眾檢舉，最重罰200萬

不斷更新／確診者居家照護啟動　各縣市做法一次看

台東+21！成功地區活動者佔12例　全縣3國小2國中停課

未來進學校也要打3劑疫苗？陳時中：可以打滿就打滿

姓「商」！女大生怨「常被聽錯」惹誤會　網加碼列「這些」特殊姓氏

防2歲童憾事重演　黃珊珊：已要求北市府不得拒絕任何緊急救護

13歲夏恩正式簽進SM娛樂！　出道前即有520萬粉絲

元元穿睡衣「胸前釦子突爆開」！　意外走光崩潰尖叫：這能播嗎

本土疫情暴增「疫調再縮短」　陳時中：今早發公文縮短為2天

沒薪水就可領！指揮中心：照顧者補償「居隔每天補助1千元」

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

政治熱門新聞

病逝童家長控衛生所沒人接電話　侯友宜：同仁接到哭

陳時中今喊「自主應變」　她諷：政府只報數？

柯文哲宣布：北市明起「確診者全部居家治療」

史上最大變革《菸害防制法》　學者警示：黑市、水貨交易恐加劇

立院三讀 種大麻供自用視情節處1到7年徒刑

陳時中「市長競選團隊」成員曝光！　扮母雞助陣「焦糖哥哥」

快訊／北市居家照護全面啟動　垃圾10天幫倒2次、提供寵物就醫協助

北市「居家照護」SOP曝光

快訊／北市曝8確診足跡！

快訊／新北2歲重症童搶救6天不治　侯友宜哽咽證實

電動自行車更名　三讀投保強制汽車責任險

新北「居家照護」流程一次看　24小時送藥、虛擬病房、心理諮商

本土暴增！快篩陽性「1922打不通」　蔣萬安：別讓民眾求助無門

一張圖看中和2歲童後送　卓冠廷爆：消防局幫撥衛生局也不通

更多熱門

相關新聞

衛福部要求設獨立空調、隔間　蔡易餘：《菸防法》扼殺合法雪茄館

衛福部要求設獨立空調、隔間　蔡易餘：《菸防法》扼殺合法雪茄館

民進黨立委蔡易餘18日表示，衛福部日前提出《菸害防制法》修正草案，直接排除雪茄館是「禁菸場所例外」的例外條款，等同直接宣告雪茄館未來將不復存在。對此，衛福部國健署回應，雪茄館大多有提供酒水或餐飲，不會只有雪茄，所以本來就是條文的內含項目之一。

菸害防治法應修　降氣喘病發生率

菸害防治法應修　降氣喘病發生率

反紙菸再上路！他率10家長總統府前陳情

反紙菸再上路！他率10家長總統府前陳情

北市27日起禁賣電子煙、加熱菸　最高罰5萬元

北市27日起禁賣電子煙、加熱菸　最高罰5萬元

開放電子煙？ 　陳時中斷然回絕「我們沒有辦法同意」

開放電子煙？ 　陳時中斷然回絕「我們沒有辦法同意」

關鍵字：

菸害防制法

讀者迴響

熱門新聞

「陳時中大失職！」　他見一件事心寒了

孫瑩瑩熱戀保時捷嫩男！一上車就超猴急

快訊／今日本土狂燒2386例　另增95境外

買豪華新大樓「鄰居全是8年級生」！他崩潰了

男童自帶2陰莖　醫聽1句話果斷切掉大的

連5天破千！專家點名3類人別玩了　估120天達共存

團購球鞋被爆是假貨…破百名網紅道歉　廠商發聲明了！

誤報「新北市遭共軍導彈擊中」　華視道歉

破百名網紅「開團購賣假球鞋」集體道歉！受害者分2派怒了

YT頻道挑戰「沙拉油環島一圈」！

李燕確診直播「聲音沙啞」　無奈嘆：真的沒想到！

「算命師說他以後是殺人犯」　媽揪友揍3歲兒

快訊／38歲宣宣試管懷孕成功！

傳本土破2300例！陳時中突告假立院

威力彩連18槓！明飆8.8億　4星座、4生肖中了就耍廢

更多

最夯影音

更多
警深夜執勤低頭「打手遊」　民眾錄影嗆：玩得爽嗎？

警深夜執勤低頭「打手遊」　民眾錄影嗆：玩得爽嗎？
李妍瑾確診抱怨防疫旅館2人1室　怒譙：又不是犯人..再怨「晚餐像廚餘」

李妍瑾確診抱怨防疫旅館2人1室　怒譙：又不是犯人..再怨「晚餐像廚餘」

路口讓行人...小黃按2聲喇叭　台北男決定不忍了怒吼：叭X小

路口讓行人...小黃按2聲喇叭　台北男決定不忍了怒吼：叭X小

降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

噁！殺蟲劑噴進洗手台溢水孔　蟑螂家族竄出「全員逃走中」

噁！殺蟲劑噴進洗手台溢水孔　蟑螂家族竄出「全員逃走中」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面