史上最大變革《菸害防制法》　學者警示：黑市、水貨交易恐加劇

▲吸菸。（圖／圖庫Pixabay）

記者徐政璿／台北報導

我國政府為降低國內吸菸率，立法院衛環委員會本週20、21日排審史上最嚴格《菸害防制法》修正案，其中修法包括警示圖文擴大至85%、開放加熱菸，禁止電子煙、加味菸、細支菸販售。面對如此嚴格的修法，南臺科大財法所所長羅承宗警示，未來恐造成黑市、水貨交易加劇的產生。

全球受新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊下，經濟連年蕭條，國內業者苦撐，如今《菸害防制法》將大幅度修法，對菸品零售業者而言無疑是雪上加霜，紛紛向立委陳情，大喊吃不消。

學者警示：黑市、水貨恐交易加劇

對此，羅承宗分析，長久以來菸品一直有其供需市場，假如貿然禁止，恐會直接轉往地下化，消費者樂得撿便宜，不用被抽菸稅、菸捐，政府不僅流失稅收，還要面臨黑市交易加劇的問題。

「未來夜市恐都是水貨菸品。」羅承宗說，若政府硬要推動如此嚴格的管制，未來違法狀況會更嚴重，因為偷渡進來不用付菸稅菸捐，對於部分人士有利可圖；若修法成功，代表反菸偏激主義者的勝利，但結果就是大家不會尊重法律。

從過去的研究資料或是國內外經驗來看，過於收緊的菸控政策都會加速助長非法菸品市場的發展，如歐盟2020年宣佈禁止香味料菸品，6個月內立陶宛官員就在邊境查獲900萬支薄荷醇菸品，為前3年同期查獲的3倍。

羅承宗也指出，菸稅跟菸捐用在健保跟長照，也就是說，我國的健保跟長照是靠吸菸者的付出，假設這次修法成功，收入的缺口誰來補？修法不是原地踏步？「衛福部完全沒有危機意識」。

羅承宗抨擊，這次修法當中，將禁止吸菸年齡由目前18歲提高至20歲，菸盒警示圖面積從原本的35%，一口氣擴大到85%，「想像一下，你買到的菸，上面都是滿滿標語，而非商品原本的樣貌」。

消費者：政府是鼓勵以後都抽粗菸嗎？

另外，有業者也表示，政府修法前不但未徵詢民間意見，修法內容更完全沒有考慮合法業者在實務上可能面臨的問題，例如將警示圖文擴大至85%，可能會在零售店面或雜貨店內，發生因為菸品包裝相似度過高無法辨認，而導致店員拿錯菸包引起的交易糾紛。

而此次也將修法禁售細支菸品，主因是衛福部認為細支菸包裝會誤導判斷，以為該菸品種類有較少菸害進而開始吸菸。對於此政策，有消費者表示無法理解，「政府是在鼓勵大家以後都抽粗菸嗎？要降低吸菸率，為什麼不是從教育著手，怎麼只在乎菸的大小？根本本末倒置！」

「禁細菸就算了還要禁加味菸，禁賣商品會影響的地方很多，很多客人買東西都會順便買，買了菸就會順便買喝的或零食，如果禁賣了，原本買加味菸的客人就有可能不會再來，銷售額就會被影響。」業者表示，政府要大家疫情期間共體時艱，卻又同時修法扼殺既有客源。

以我國長照政策財源長期仰賴菸稅及菸捐收入來看，109年共有菸稅挹注長照基金近300億，若修法通過，業者也預估每年菸稅、菸捐可能產生上百億損失，面臨巨大財源缺口，政府或許應該審慎思考如何在公衛政策與國家財政之間取得平衡。

《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！