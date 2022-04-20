台中增17足跡！裕元花園元膳鐵板燒、八方雲集、超級巨星KTV入列

▲台中今天新增80例，衛生局長曾梓展公布17處確診足跡。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市20日新增80例本土確診個案，市長盧秀燕在防疫記者會表示，80例本土確診，依感染源樣態，分成已知群聚案32例、外縣市足跡史15例、密切接觸者3例、感染源不明有30例，市府並公布17處確診者足跡，民眾若有重疊者，可至社區篩檢站篩檢，並加強自我健康監測。

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▲▼台中市公布17處確診足跡。（圖／台中市政府提供）

衛生局長曾梓展指出，經疫調，新增確診個案足跡，包括4月15日太平區江屋婚宴美食餐廳、南屯區匠心私廚房；4月16日西區斑馬公寓咖啡、中區大眾平價海產店、南屯區阿三哥台式現炒；4月17日南區台中肉員、西屯區優漾複合運動會館、西屯區銅鑼灣文記港式餐廳、大甲區陳大牌牛肉拉麵、北區超級巨星自助式KTV 公園店、北屯區築間幸福鍋物台中北屯店。

4月18日大里區清一色牛肉麵修平店、南屯區頂好自助餐、北屯區八方雲集(台中大連店)、大里區耕讀園國光店；4月19日北屯區7-11興昌門市(內用)、西屯區裕元花園酒店3樓元膳鐵板燒餐廳。

市府已通知相關場域清消，請有足跡重疊民眾到社區篩檢站篩檢，並加強自我健康監測，衛生局呼籲市民務必遵守防疫規範、戴口罩、勤洗手，避免帶幼童至人潮擁擠公共場所，親友聚會或活動，建議改採視訊方式，降低因人流移動導致之感染風險。