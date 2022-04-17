快訊／西屯科技11人南下高雄參展7確診　成功嶺爆群聚3染疫

▲西屯科技公司11人南下高雄參展累計7人確診，成功嶺爆群聚3人染疫。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市今日新增21例本土確診個案，台中市長盧秀燕今日召開防疫記者會表示，今日新增感染案例包括西屯科技公司南下高雄參加加盟展新增2人確診，該公司總計11人南下參展，累計有7人確診；成功嶺新兵染疫案也新增確診者，包括同寢室友等，累計已有3人確診。

衛生局長曾梓展表示，在已知群聚案部分，今日新增12例，包括烏日虛擬貨幣聚會群聚新增2例，含之前共6例；成功嶺群聚新增2例，含之前共3例；設計公司群聚新增2例，含之前共7例；宜蘭進香團群聚新增2例，含之前共7例；科技公司群聚新增2例；亞大群聚新增2例。

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另外，外縣市足跡部分，新增6例，當中參與張惠妹演唱會新增2例包含33715、34215，目前累積共7例；在密切接觸者部分，新增1例；在疫調中部分，新增2例。

有關個案足跡部分，曾梓展指出，經疫調，台中市新增確診個案足跡包括4月12日西區茗人茶坊(向上店)、東區20號倉庫藝術特區、東區富興工廠1962、東區肯德基(台中後車站餐廳)、北屯區佳賓黑白切、六扇門時尚湯鍋 霧峰店；4月13日向上市場(Manyha燉飯、有心臭豆腐、洪紅茶冰)、霧峰區亞大快餐、清原芋圓 霧峰中正店；4月14日西區渡山樓拉麵店、海底撈火鍋台中廣三SOGO店；4月15日南屯區小義大利、海底撈火鍋台中廣三SOGO店、故鄉庭園自助式KTV-旱溪店；4月16日故鄉庭園自助式KTV-旱溪店，市府已通知相關場域清消，請有足跡重疊民眾，可至台中市社區篩檢站篩檢，並加強自我健康監測。