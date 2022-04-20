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台中+80！最小才8個月　幼兒園老師聽阿妹演唱會傳11人

▲▼台中今天新增80例，最小才8個月，其中幼兒園老師聽阿妹演唱會後傳染給11人。（圖／記者鄧木卿攝）

▲台中今天新增80例，最小才8個月，其中幼兒園老師聽阿妹演唱會後傳染給11人。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市20日新增80例本土確診個案，大里某幼兒園老師北上參加阿妹演唱會後，傳染給幼童，幼童回到家又傳給家人，總共有6名大人、6名小孩確診，累計已有23人，中火一名包商參加宜蘭進香團確診後，傳給自己8個月的孫女，是台中年紀最小者；此外，台中榮總和中山附醫也有3名醫師確診，還有30例感染源不明，市府已針對足跡全面清消並持續疫調，提醒民眾落實防疫。

▲▼台中今天新增80例，最小才8個月，其中幼兒園老師聽阿妹演唱會後傳染給11人。（圖／記者鄧木卿攝）

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▲▼台中今天新增80例，市府公布相關群聚圖。（圖／台中市政府提供）

中央公布台中市新增76例，不過有4例原本是外縣市個案，中央判定回歸給台中市，因此是80例，市長盧秀燕在防疫記者會表示，80例本土確診，依感染源樣態，分成已知群聚案32例、外縣市足跡史15例、密切接觸者3例、感染源調查中30例。

▲▼台中今天新增80例，最小才8個月，其中幼兒園老師聽阿妹演唱會後傳染給11人。（圖／記者鄧木卿攝）

盧秀燕表示，80個確診者中，有16人年齡在10歲以下，最小的只有8個月大，目前12歲以下的小朋友都還不能打疫苗，根本毫無防護力，全都是被大人傳染，因此呼籲大人們為了小孩安全，避免去人潮群聚場所，以免不知自己染疫了，還傳給家人。

▲▼台中今天新增80例，最小才8個月，其中幼兒園老師聽阿妹演唱會後傳染給11人。（圖／記者鄧木卿攝）

在群聚個案中，大里某幼兒園1名老師4月10日跟朋友參加阿妹演唱會後，4月13日出現症狀，接著園內幼童也開始接續確診，確診的幼童回到又傳給媽媽、4歲雙胞胎表哥、7歲表姐和外公等，共有6名大小、6名小孩確診。

▲▼台中今天新增80例，最小才8個月，其中幼兒園老師聽阿妹演唱會後傳染給11人。（圖／記者鄧木卿攝）

台中市今天新增阿妹演唱會群聚確診有6例，除了幼兒園老師在10日去參加之外，另1例也是10日，13日有1例，15日有3例，累計已有23人確診。

▲▼台中今天新增80例，最小才8個月，其中幼兒園老師聽阿妹演唱會後傳染給11人。（圖／記者鄧木卿攝）

中火1名包商參加宜蘭進香團確診後，今天另1名包商也傳出確診，而且還傳給自己8月大的孫女，是目前台中市年紀最小的案例，目前已收治住院。

▲▼台中今天新增80例，最小才8個月，其中幼兒園老師聽阿妹演唱會後傳染給11人。（圖／記者鄧木卿攝）

在醫師群聚方面，中山醫學大學附設醫院2名分別是骨科和急診室的醫師確診，另外台中榮總1名婦產科醫師是中山附醫其中1名確診者朋友，如果再加上日前中國附醫1名護理師確診，台中市3大醫學中心都有確診足跡。

▲▼台中今天新增80例，最小才8個月，其中幼兒園老師聽阿妹演唱會後傳染給11人。（圖／記者鄧木卿攝）

在超級巨星KTV部份，原本有2人確診，今天又多了3人，這3人都在不同時間去消費，包括4月14日晚上8點到隔天凌晨2點；4月15日凌晨零點唱到4點；4月16日早上6點唱到中午12點，曾梓展呼籲消費者有時間重疊者，盡快去做快篩。

▲▼台中今天新增80例，最小才8個月，其中幼兒園老師聽阿妹演唱會後傳染給11人。（圖／記者鄧木卿攝）

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