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台中+32！2場阿妹演唱會再增3人染疫　4類感染源燒不停　

▲▼台中新增本土確診32例，其中有3例參加阿妹演唱會染疫。（圖／記者鄧木卿攝）

▲▼台中新增本土確診32例，其中有3例參加阿妹演唱會染疫。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府下午4點召開防疫記者會，公布新增本土確診32例，新增感染案例分為四類，包括外縣市足跡或接觸確診者14例、已知群聚案12例、密切接觸者3例、感染源不明3例，新增確診者當中有3名男性都是參加阿妹演唱會而染疫，市長盧秀燕表示，全國新增確診破千例，疫情持續升溫，4月16、17日，台中將在48處首創快打站，開放30歲以上、平日繁忙的市民利用假日前往施打第3劑莫德納，希望大家一起守護健康。

▲▼台中新增本土確診32例，其中有3例參加阿妹演唱會染疫。（圖／記者鄧木卿攝）

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盧秀燕表示，截至昨日，台中市疫苗涵蓋率第1劑是87.9%、第2劑是82.8%、第3劑是53.77%，均優於全國平均，除了快打站提供莫德納，市民也可到醫療院所施打其它種類疫苗，包括文心森林公園、台中火車站、家樂福青海店、家樂福西屯店及東協廣場一直設有快打站，為65歲以上長者施打疫苗，增進疫苗防護力。

▲▼台中新增本土確診32例，其中有3例參加阿妹演唱會染疫。（圖／記者鄧木卿攝）

有鑑於大甲媽祖遶境即將在週末回鑾鎮瀾宮，盧秀燕呼籲信眾要接種3劑才能參與遶境，為了讓信眾更加安心遶境，市府規劃在回鑾路線上鄰近的4所醫院，包括童綜合醫院沙鹿院區（16日）、光田綜合醫院沙鹿院區（16日）、光田綜合醫院大甲院區（17日）及李綜合醫院大甲院區（17日），增設回鑾社區篩檢站，民眾可以線上預約，或是直接到現場登記，大家一起「篩檢護台中」。

▲▼台中新增32例確診，市府公布足跡點。（圖／台中市政府提供）

▲▼台中新增32例確診，市府公布足跡點。（圖／台中市政府提供）

衛生局長曾梓展指出，經過疫調原本確診者有33例，後來有1例沒有台中足跡，改轉給北部，所以是32例，依感染源可分為四類，第一類外縣市足跡或接觸確診者14例，包括30歲男性直播主、2名軍人、一對參加旅行團夫妻、到林口打高爾夫男性、南下嘉義和友人唱歌，南下高雄和友人聚會，及3名參加阿妹演唱會等。已有４位台中歌迷，因為北上參加阿妹演唱會而染疫。

▲▼台中新增32例確診，市府公布足跡點。（圖／台中市政府提供）

第二類已知群聚案有12例，包括被同住家人傳染1人、東勢校園群聚3人，烏日家庭群聚6人、烏日臻愛會館1人等，第三類密切接觸確診者有3例，包括中山醫確診的實習護理人員就讀中興大學的男友等，第四類感染源不明有3例，包括89歲男性，曾去高爾夫練習場打球，Ct值10，19歲就讀中山醫學大學女學生，30多歲的女性上班族，市府全力追查這3人的感染源。

▲▼台中新增32例確診，市府公布足跡點。（圖／台中市政府提供）

▲▼台中新增32例確診，市府公布足跡點。（圖／台中市政府提供）

▲▼台中新增32例確診，市府公布足跡點。（圖／台中市政府提供）

▲▼台中新增32例確診，市府公布足跡點。（圖／台中市政府提供）

▲▼台中新增32例確診，市府公布足跡點。（圖／台中市政府提供）

▲▼台中新增32例確診，市府公布足跡點。（圖／台中市政府提供）

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