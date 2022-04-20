快訊／6~11歲莫德納疫苗拍板！專家會議共識：兩劑間隔拉長至12週

▲國小學童公費疫苗接種，資料照。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者洪巧藍／台北報導

幼兒感染新冠肺炎個案屢傳，近期更有2歲幼兒重症死亡事件發生，疾管署今（20）日召開ACIP專家會議進行討論獲共識，莫德納疫苗可適用於6至11歲兒童，接種半劑量，兩劑間隔延長為12週。

指揮中心17日表示，食藥署已召開6歲至11歲兒童接種疫苗EUA審查會議，出席的專家建議核准莫德納疫苗可適用於6至11歲兒童的基礎接種，「用法用量為施打兩劑，每劑0.25毫升（含50微克的mRNA，為成人劑量的一半），兩劑施打間隔28天」，後續則由衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）委員討論後續開放接種等事宜。

[廣告]請繼續往下閱讀...

ACIP會議今日下午3點召開，一直開到5點做出各項結論，據可靠消息，本次經過投票決定通過兒童接種莫德納建議，維持原核准接種兩劑，每劑以50微克半劑量接種，至於間隔從原本4週延長為12週。

消息指出，新冠疫情演變至Omicron開始，小朋友感染較多，個案年輕化且傳染力強，加上國際醫學研究顯示，同樣接種莫德納，12~17歲青少年出現副作用與心肌炎的機會比6到11歲的兒童要多，也因此，兒童接種較為放心。

此外，會議也通過青少年接種第三劑以及高風險族群接種第四劑疫苗，消息指，包含年長者、安養機構、免疫力低下者等，間隔3個月，至於一般民眾則暫無需要打第四劑疫苗。