九天玄女唯一指定姊妹！阿翰親解「廖麗芳」角色由來：很瘋狂

記者施怡妏／綜合報導

YouTuber「阿翰PO影片」日前拍片扮演算命阿姨廖麗芳，不但用平底鍋和爆米花幫人算命，還自稱是「九天玄女唯一指定姐妹」後爆紅。事後，阿翰在IG上解釋「廖麗芳」這名字的由來，「比阮月嬌博杯還瘋狂」，謝謝大家喜歡，並感謝不離不棄的粉絲。

阿翰在IG限動上PO文，解釋算命阿姨「廖麗芳」的由來，其實是之前他掉入低潮，無法相信自己，到處瘋狂算名的靈感來源，「比阮月嬌博杯還瘋狂」。影片曝光後受到許多人討論，他很感動也很開心，並感謝觀眾對他不離不棄，向一路上靜靜支持他、看他影片長大的老粉絲們致意。

阿翰也在粉專上發文，「算命阿姨這次，隔了四年再度復出」，在FB、IG、YouTube三個平台，觀看次數都破紀錄，「覺得很意外，謝謝大家，另外造成全台中華路二段55號的困擾，廖麗芳老師實在粉拍謝」、「祝大家壬寅年都平安順心」、「絕對是九天玄女的神蹟」、「天機不可洩漏玄妙幻法」。

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▲「廖麗芳」自稱是九天玄女唯一指定姊妹。（圖／翻攝自阿翰po影片YouTube）

阿翰在影片中化身「廖麗芳老師」，自稱是「九天玄女唯一指定姊妹」，接著用爆米花的方式算命，恭請九天玄女駕到，喊著「800英尺、500英呎、降落降落！100英呎、中華路二段55號收到！九天玄女無邊之法力，天機不可洩漏之玄妙幻法」，更稱這樣的算命方式，全台灣只有他一個。

沒想到，台北市中華路二段55號的「和平當舖」引來網友評價洗版，不少人紛紛表示，「被當舖耽誤的九天玄女指定姊妹」、「我想買九天玄女口味爆米花」、「老妹限定指甲彩繪，唯一支持廖麗芳」、「希望以後爆米花可以一次買一年份」、「請問如何預約廖麗芳」。

▲阿翰解釋「廖麗芳如何誕生」。（圖／翻攝自阿翰po影片IG）