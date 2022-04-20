九天玄女的味道？她神還原廖麗芳造型水餃　網驚：爆米花口味嗎

▲手工水餃賣家製作「九天玄女同款」造型水餃。（圖／「可可愛愛創意手工水餃」FB、IG）

記者林育綾／綜合報導

YouTuber「阿翰PO影片」日前拍片扮演算命阿姨廖麗芳，不但用平底鍋和爆米花幫人算命，還自稱是「九天玄女唯一指定姐妹」後爆紅！而近日也有手工水餃賣家以此為造型，製作出廖麗芳造型、平底鍋造型的創意水餃，唯妙唯肖神韻被網友直呼「好像喔！」、「笑屎⋯出神入化的神情」、「水餃是爆米花口味嗎？」

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▲手工水餃賣家製作「九天玄女同款」造型水餃。（圖／阿翰PO影片、「可可愛愛創意手工水餃」FB、IG）



「阿翰PO影片」扮演算命阿姨廖麗芳，用爆米花來占卜，自稱是「九天玄女唯一指定姐妹」後爆紅，許多粉專也搭上「九天玄女」哏，影片中提到「800英尺⋯500英尺⋯降落、降落！」、「好香喔！這就是九天玄女的味道」也被用在許多趣味哏上。

其中「可可愛愛創意手工水餃」賣家小橋跟上時事，製作了廖麗芳造型、爆米花平底鍋造型的創意水餃，她說，昨天包水餃時，隨手捏著一顆「九天玄女唯一指定姐妹」，笑說「這水餃，原來是九天玄女的味道」，也分享到臉書爆廢公社。

網友看了也紛紛驚呼「好像喔！」、「超強的啦！」、「這個根本是復刻的」、「笑屎⋯出神入化的神情」、「降肉..降肉」、「裡面是爆米花口味的嗎？」「加拿大口味？」、「真的像，但吃下去會不會被九天玄女附身」、「吃下去9天才能回家」。

▲手工水餃賣家製作「九天玄女同款」廖麗芳造型水餃，網友驚呼「神韻也太像！」（圖／阿翰PO影片、「可可愛愛創意手工水餃」FB、IG）

不過小橋說，其中的廖麗芳造型水餃只是「純分享，不販售」，目前也因為仍在趕製先前其他款訂單，所以暫時不開放接單，她預計5月底前將所有訂單出完之後，可能會開放接受預訂「爆米花平底鍋造型水餃」，只不過口味不是爆米花，是高麗菜豬肉口味，她笑說「如果做得出來（爆米花口味）應該要大賣了吧！」

▲賣家之後可能會開放接受預訂「爆米花平底鍋造型水餃」。（圖／「可可愛愛創意手工水餃」FB、IG）

小橋在去年2月創立「可可愛愛創意手工水餃」，原本只是想要自己做健康的水餃，後來天馬行空創造出不同造型風格，還能接受客製化訂單，像是先前《咒術迴戰》熱門時，做了「兩面宿儺手指鍋貼」獵奇款，就受到許多網友熱愛。

如今她還在高雄、屏東等地開課，專門教人製作客製化圖型造型水餃，有別於一般傳統的捏塑方式，會指導如何打版製作水餃，只要簡單的工具就可以做到，此外她還擅長製作咖啡3D立體拉花，目前配合的教室以南部為主，會利用休假時間開課。

▲賣家推出宿儺手指鍋貼。（圖／可可愛愛創意手工水餃FB、IG）

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