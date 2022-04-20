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YT算命阿姨橋段爆紅！中市特勤警「醬肉」攻堅　海巡也「收到」

▲▼阿翰上傳算命阿姨影片，其中九天玄女橋段被許多單位拿來當作犯罪預防標語。（圖／翻攝《TCPB 局長室》）

▲阿翰上傳算命阿姨影片，其中九天玄女橋段被許多單位拿來當作犯罪預防標語。（圖／翻攝《TCPB 局長室》）

記者邱中岳／台北報導

網紅阿翰在YouTube發布名為「算命阿姨，九天玄女之天女散花」，將1名算名阿姨模仿的相當傳神，其中一段劇情為邀請九天玄女下凡，阿翰所扮演的算名阿姨口中喃喃自語「800英呎、500英呎」、「降落、降落」，甚至還回覆「中華路二段55號，收到」，讓許多公部門引用拿來當作宣導用語。

其中台中市政府警察局，就引用算命阿姨影片中請九天玄女下凡的橋段，在臉書上貼上特勤人員垂降的照片，並在旁邊改寫成「80英呎！50英呎！」、「醬肉」（意指降落），甚至改編「中華路2段55號就位，準備突入」。

阿翰的影片中說道「九天玄女唯一指定姐妹」，以關公為信仰的警察，最後也被改成「關聖帝君唯一指定團隊」，甚至還說到我們直接「降落」在頂樓將你逮捕，最後還補上向歹徒嗆聲，「敢在台中犯罪，運勢一定走尸部，下官走米馬貴」，暗喻敢犯罪就變成「屎」。

▲▼阿翰上傳算命阿姨影片，其中九天玄女橋段被許多單位拿來當作犯罪預防標語。（圖／翻攝《TCPB 局長室》）

▲網紅阿翰的算命阿姨影片，九天玄女橋段超吸睛，也讓許多人改編模仿。（圖／翻攝《海巡署長室 Coast Guard》）

台中市警局還貼出2021年刑案發生數，在近5年來為最低，破案率比起2017年增加百分之7.96，竊盜案發生率較2017年減少35.42％破獲率增加21.06％，暴力犯罪發生率較2017年減少50.27%，破獲率達100％。

除了台中市警局外，海巡署也同樣在宣導犯罪預防用了阿翰「九天玄女之天女散花」的梗，將「中華路2段55號，收到」，改成「台灣海峽北24.89557° 東120.64080°，收到。」意指海巡人員能夠準確的定位、搜救失聯人員。

海巡署也在宣導內文上寫到是全台媽祖唯一指定兄弟姐妹，如果有一天你朋友整個人掉進海裡，這個齁，不用算命也知道，運勢絕對是「大凶」的時候，請記得手機直撥「118」，「不管你在哪裡，我們都會降落在你身邊」。

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