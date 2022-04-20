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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／聯手正國會卡蔡其昌？　何欣純簡訊洩心聲：要選為何不表態

▲▼何欣純19日宣布爭取台中市長提名，在黨內投下震撼彈。（圖／何欣純國會辦公室提供）

▲何欣純昨天宣布爭取台中市長提名，遭質疑受到林佳龍煽動。（資料照／何欣純國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委何欣純19日舉行記者會，宣布爭取台中市長黨內徵召，拋下震撼彈，但有媒體報導，此舉引發黨內新系對正國會領導人交通部前部長林佳龍怒火，認為何是被林煽動，相關文章在地方群組瘋傳。對此，何欣純20日受訪表示，台中市長選舉這局已經很困難，如果再以派系的角度思考，對選情不好；她更在地方群組直言，「請不要以派系的角度來解讀這件事，蔡其昌要選，為什麼不早早表態？」

媒體報導，何欣純昨天在江肇國、周永鴻等多位正國會黨籍台中市議員陪同下，正式宣布爭取台中市長徵召，引發新系怒火質疑林佳龍「自己不敢選，卻又不讓人家好好選」，是在扯總統蔡英文和立法院副院長蔡其昌的後腿，相關報導在地方群組瘋傳，引發高度關注。

林佳龍幕僚表示，何欣純宣布爭取提名與林佳龍一點關係都沒有，實際上，早在去年9月，林佳龍就已經當面向台中在地立委蔡其昌、何欣純、張廖萬堅、黃國書等人表明沒有參選台中市長的意願。

另根據《ETtoday東森新聞雲》掌握，何欣純對該報導頗有微詞，她在地方群組直言，「請不要以派（系）的角度來解讀這件事，蔡其昌要選，為什麼不早早表態？從去年公投拖到中二補選，又拖到農曆年後，現在已經4月了，之前大家一直在尊重他，包括我，蔡其昌副院長遲遲不敢直接表態參選，現在我表態了，就用派系的角度來說事。大家要團結一致才能贏回台中市長這一戰，但要團結，也必須溝通協調，不然直接跳過，什麼都不講，什麼都不表態，現在才說是他？」

此外，何欣純今天上午受訪也說，她宣布爭取提名的想法很單純，因為基層很著急，希望盡快決定台中市長人選，因此邀請過去一直有在關注提名的國策顧問、總統府資政等黨內大老，也一一致電、傳簡訊給台中市議員們，希望獲得支持。

至於表態爭取提名卻被以派系解讀，是否覺得委屈？何欣純直言，「我覺得就順其自然，不要想太多，過去大家都是好朋友，黨內有派系，但是我本身的派系色彩在地方上不是很重」，年底選舉這一局很困難，如果再以派系思考，對年底選舉不好，基層希望盡快產生市長人選的焦慮，也必須趕快面對、解決，而若未來確定徵召人選，團結是一定的，她絕對沒有其他考量。

▼何欣純在地方群組表達心聲。（圖／讀者提供）

▲▼何欣純在地方群組表達心聲。（圖／讀者提供）

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關鍵字：

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