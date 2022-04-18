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何欣純主動出擊爭取台中市長提名　蔡其昌祝福：尊重蔡英文徵召權

▲▼何欣純、盧秀燕、蔡其昌。（合成圖／記者屠惠剛、李毓康攝）

▲何欣純、盧秀燕、蔡其昌。（合成圖／記者屠惠剛、李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

備戰2022年縣市長選舉，民進黨立委何欣純預計19日召開記者會，正式表態爭取台中市長提名，有意參選的立法院副院長蔡其昌則表示，民進黨的優秀人才很多，為了尊重民進黨主席蔡英文的徵召權，他不想製造未來團結整合的困難，因此在徵召之前都不會有大動作。

民進黨原訂4月20日召開中執會，正式提名立委周春米參選屏東縣長，礙於新冠肺炎疫情因素，加上蔡英文正在進行居家隔離，提名程序確定順延至27日。黨內人士透露，如果台中市徵詢進度來得及，或許可以在27日的中執會一併處理。

何欣純辦公室稍早發布採訪通知，何欣純將在19日上午9時30分召開「用欣最好，台中更好！」記者會，正式宣布爭取台中市長徵召提名，出席來賓包括總統府資政王茂雄、劉昭惠、沈國榮、總統府國策顧問張光瑤、湯文萬、行政院顧問林戊坤、小英姊妹後援會總會長王康秀娟。

在地議員部分，受邀者則包括民進黨台中市黨部主委李天生、民進黨台中市議會黨團總召江肇國、民進黨台中市議員謝明源、曾朝榮、陳淑華、邱素貞、蔡成圭、周永鴻、張家銨、蔡耀頡、張玉嬿、林德宇、鄭功進等人。

▲▼立法院 民進黨立委何欣純。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委何欣純。（圖／記者屠惠剛攝）

何欣純表示，在許許多多民主前輩提攜下，自己擔任過議員及三屆立委，在台中服務基層超過20年，近來各界「挺純」聲浪不斷，她決定向所有台中市民宣布，也要向民進黨中央黨部及蔡英文爭取徵召，承擔民進黨在年底出戰台中市、贏回台中市的重責。

蔡其昌晚間受訪時則說，他予以尊重與祝福，這代表民進黨的優秀人才很多，不過因為蔡英文還在居家隔離期間，為了尊重蔡英文的徵召權，以及不想製造徵召的困擾與未來團結整合的困難，因此自己在徵召之前都不會有大動作。

蔡其昌強調，相信台中市長徵召的人選很快就會出來，全黨也會團結一心贏得勝利，如果民進黨徵召他參選，自己會全力以赴，反之如果徵召其他黨內同志，自己也必定會全力輔選，相信民進黨一定能贏回台中。

九合一大選年底登場，民進黨台中市長人選未定，目前以蔡其昌、何欣純以及前交通部長林佳龍呼聲最高，不過林佳龍已表達無意回鍋參選，黨內普遍看好由蔡其昌出戰台中市長盧秀燕。另外，林佳龍的子弟兵、前台中市交通局長王義川日前也已宣布爭取黨內徵召名額，加入角逐台中市長。

▼立法院副院長蔡其昌。（圖／記者林敬旻攝）

▲2022中華職棒新春團拜，會長蔡其昌致詞。（圖／記者林敬旻攝）

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