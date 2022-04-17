2022選不選台北市長？　林佳龍「呃...」完後吐8字

▲無任所大使林佳龍。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

面對2022選戰，藍綠各方人馬浮出檯面，其中，台北市方面，民進黨的衛福部長陳時中、無任所大使林佳龍都被點名有機會披上戰袍。被問到參選的意願，林佳龍一度語塞，之後才簡單回答，「會評估所有可能性」。

國民黨立委蔣萬安已鬆口「願一肩扛起艱困的一戰」且動作頻頻，目前更傳出5月市議員初選結束後就會正式宣布參選台北市長。不過，蔣萬安仍未鬆口期程。相較之下，民進黨人選仍模糊。

被視為熱門人選之一的林佳龍，日前在私人群組轉貼名為《幾萬人在隔離，陳時中卻在跑選舉行程》的社論，引發討論。林佳龍受訪時說明，這是內部分享輿情的群組，不管是正反意見都會貼上去分享跟討論。

至於想不想選台北市長，林佳龍先是「呃...」了兩聲，才說選舉的事情先不討論，防疫優先，但「會評估所有可能性」，媒體進一步追問台北是否為他的參選首選，林佳龍愣住，再次回應今天不討論選舉。

根據《東森新媒體ETtoday》最新調查發現，在民進黨內的互比方面，陳時中仍是排名第一，以他與前副總統陳建仁、前交通部長林佳龍相較，陳時中的支持度23.9%，陳建仁支持度18.2%，林佳龍為14.2%，回答都不支持或不表態的比例為43.7%。

若年底台北市長選舉是由蔣萬安與林佳龍兩人藍綠對決，蔣萬安以47.1%的支持度勝過林佳龍的34.3%，兩人支持度差距12.8%。不過，與歷次調查結果觀察，蔣萬安支持度呈現下滑趨勢，林佳龍支持度則持續上升，兩人支持度差距逐次縮減。

《東森新媒體ETtoday》民調中心表示，調查的期間為2022年4月8日至11日，調查範圍及對象為台北市年滿20歲以上民眾，方式以「手機簡訊」通知，進行網路問卷調查；調查回收有效樣本數為1,281份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.74%。進行統計分析之前，原始資料先依台北市最新人口統計資料（111年3月）進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台北市20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。