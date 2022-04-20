首例重症兒童染疫6天亡　專家籲4徵兆快送醫、5症狀最嚴重

記者黃翊婷／綜合報導

新北市一名2歲男童確診新冠肺炎引發重症，14日住進加護病房搶救，但還是在19日凌晨於雙和醫院病逝，是國內首例兒童新冠重症死亡個案。台灣兒童急診醫學會表示，兒童染疫演變成重症往往進展快速，若早期出現高燒超過39度 、意識變化、呼吸淺快以及合併嘔吐、腹瀉的腸胃道症狀，有較高的重症危險性，應盡早送醫。

▲男童病逝於雙和醫院。（資料照／記者陳雕文攝）

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新北2歲男童的父親13日確診，家人同日進行快篩，6歲女兒快篩陽性，妻子、2歲兒子快篩陰性，沒想到才經過一天，兒子突然在14日下午4時30分左右出現意識不清等狀況，接著就發燒了，當日晚間送醫後直接住進加護病房，經過6天搶救，仍在19日凌晨因敗血症導致腦幹腦炎離世。

台灣兒童急診醫學會19日發表聲明表示，兒童染疫演變成重症往往進展快速，早期出現下列症狀有較高的重症危險性，包含高燒超過39度 、意識變化、呼吸淺快以及合併嘔吐、腹瀉的腸胃道症狀，若出現上述症狀應盡快就醫；另外，抽搐、昏迷、胸痛、嘴唇發紫、低血壓則屬於後期器官衰竭症狀。

▲民進黨新北市議員參選人卓冠廷還原確診2歲男童後送問題。（圖／卓冠廷臉書）

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞也曾在記者會上分析兒童染疫的4大常見症狀，包含咳嗽、流鼻水或鼻塞、發燒、喉嚨痛，相關警示徵兆包含喘或呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不清或抽搐，以及皮膚、嘴唇或指甲床發青。如果出現呼吸困難的情況，可能有肺炎，急性胸口痛悶也代表可能影響心肺功能，冒冷汗、嘴唇發青可能是休克缺氧，要特別留意，並立刻打119通報。

感染科權威、台大兒童醫院院長黃立民也提醒，兒童染疫增加代表疫情已進入家戶感染階段，與成人相比，兒童染疫以腸胃道症狀更為明顯，包括腹痛、嘔吐、腹瀉等，雖然不是每個個案都會發燒，但常常一發燒就迅速飆高至39度，嚴重者甚至有熱痙攣的可能，因此家長在照護兒童時，需考慮兒童症狀和成人不同，最好先準備好退燒藥，並多補充水分，若後續皆無緩解，再由衛生局安排視訊看診。