一間都買不到　找快篩「連跑20家店」他超火大：不是說不缺？

▲現在快篩試劑一盒難求。（圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

本土疫情持續延燒，眼見病例日日破千，原本乏人問津的快篩試劑變得超難買。就有網友因為跟確診者的接觸者有接觸，想說要買個快篩備著，結果跑了快20多間店，不管是藥局、超商、美妝店，「X！一家都買不到」，整個火大到不行。

這位網友在PTT的Gossiping板上問卦，「快篩到底多難買？」一開始就怒飆髒話，說他因為跟確診者的接觸者有接觸，19日下班後，想說要去買快篩試劑，結果讓他氣死，「我他X的跑了快20多間店，藥局啦、超商、美妝，X一家都買不到。」而他生氣的點則是，「你X勒！快篩不會準備多一點逆？不是說不缺、超前部署？」還附上一長串為了找快篩，狂掃實聯制的證明。

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▲眼見病例日日破千，有些人乾脆自己在家做快篩。（圖／記者屠惠剛攝）

貼文一出，就有人也超怒，「真的買不到」、「我剛買晚餐微波時，也聽到買不到快篩的對話，短短不到2分鐘就遇到，大概真的全台灣人都在找快篩」、「我跑了8間藥局、4間小七，終於買到，320元」、「朋友在藥妝店上班，本來預計到貨，全被政府攔截」、「又重演2年前缺口罩，可悲！」

許多人則忍不住開酸，「缺口罩既視感來了，你先篩我OK」、「歐印快篩股」、「政府低估了民眾的恐慌跟囤物癖」、「買不到就沒辦法確定有沒有確診惹，嘻嘻」、「改買驗孕棒。」

還有網友討論道，「不是有社區篩檢站？到底幹嘛自己買」、「有些縣市可以跟衛生局領啊」、「何必花錢篩自己」、「自己篩心安理得而已」、「跑這麼多地方，沒確診也確診了」、「花錢篩了然後要幹嘛」、「意料之中，你還真去試，徒增感染風險XD」、「為什麼不打電話去問就好」、「認真回，超商晚上或半夜會補貨，就穩買到了。」