靈驗求子廟！桃園景福宮慶註生娘娘生日　金鏟子助好孕

▲桃園景福宮慶註生娘娘生日，金鏟子助好孕。（圖／景福宮臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市桃園區景福宮主委簡征潭表示，明(20日)農曆3月20日，是主司掌懷孕、生產的註生娘娘生日。該宮於明天除舉辦法會為註生娘娘祝壽，法會當日只要於個人臉書公開打卡PO文並寫下「恭祝註生娘娘聖誕千秋」，即得註生娘娘如意金鏟子優惠點數200點，可將金鏟子放置於床底，求如意好孕，寶寶快來！

簡征潭說，註生娘娘又稱「授子神」、「註生媽」， 主司掌懷孕、生產，為婚後不孕及孕而保胎之婦女所奉祀神明之一，為養育之神。景福宮奉祀註生娘娘慈悲靈感，已有眾多夫妻如願得子歡喜還願。歡迎求有孕白紅花平安、求生產母子平安、求小兒乖巧聰明、求緣和合之善信大德於註生娘娘聖誕當日入宮參香祈福，亦可敬點註生娘娘花宮燈，誠心祈求註生娘娘保佑願望達成。

由於，現今年輕夫妻生活壓力大，不孕情形普遍，為此景福宮於20日為註生娘娘祝壽舉辦法會當日，只要於個人臉書公開打卡PO文並寫下「恭祝註生娘娘聖誕千秋」，即得註生娘娘如意金鏟子優惠點數200點。法會當日，凡請領註生娘娘註生如意金、敬獻油香、敬點花宮燈，景福宮將提供註生娘娘平安符令鑰匙圈結緣品。景福宮註生娘娘聖誕千秋祝壽三獻法會於20日上午9時開始。