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掃除妖氣！桃園景福宮建醮　11日晚間禁壇除穢後發放平安水

▲桃園景福宮建醮禁壇除穢後，發放平安水。

桃園區大廟景福宮舉行五朝祈安建醮慶典。（圖／景福宮提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園區大廟景福宮五朝祈安建醮慶典，11日進入第3天。景福宮表示，今日晚間7點半進行建醮重點科儀「赦水禁壇、掃蕩妖氣」約140分鐘，主要藉由仙佛的靈氣道力為地方掃除妖氛，亦可清淨人體五臟六腑及全身，儀式結束後，將發放各醮主及現場參與信眾，可飲用、淨身、淨宅的平安水，以保身心安康、不入邪！▲桃園景福宮建醮禁壇除穢後，發放平安水。

▲景福宮五朝祈安建醮慶典。（圖／景福宮提供）

景福宮主委簡征潭表示，該宮五朝祈安建醮慶典是於9日起迄13日，配合建醮慶典，景福宮結合宗教信仰，舉辦寫生、攝影比賽等系列藝文活動，12日早上8點放水燈遊行由該宮出發，同日下午3點至5點於新永和市場停車場-觀音壇前舉行(桃園區三民路二段與中央街口)普施孤魂大法會；晚上則由桃園市政府文化局邀請「唐美雲歌仔戲團」表演。▲桃園景福宮建醮禁壇除穢後，發放平安水。

另外，11月13日晚上由義美食品公司贊助邀請「紙風車劇團」表演，讓祈安建醮慶典活動更多元更熱鬧，讓更多信眾能參與祈安建醮盛況。景福宮是於民國50年光復舉辦第一次建醮，距今年是60年剛好一甲子，建醮活動依照正統道教科儀，包括預告上蒼、天公壇及醮壇興工、豎立燈篙、恭請境內外諸神佛、斗燈入壇、建醮起功、燃放水燈、發豬獻刃、齋天酬神、敬地府及普施、圓功謝壇。

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