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現在挽回還來得及？讓12星座舊情復燃的「4大攻略」

▲▼專家：想要復合「6個地雷」別踩（圖／Unsplash）

▲12星座戀愛復合攻略。（圖／Unsplash）

生活中心／綜合報導

即使分手了，還是深愛著對方，該求復合嗎？據《星座好朋友》網站分析，12星座只要掌握以下攻略，就很有可能讓前任對你重燃愛火。

要繼續保持聯絡
雙子座、天蠍座、射手座

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就算分開了，彼此還是要繼續保持聯絡，如此一來，不僅能了解到對方的生活近況，也能知道對方的心情，還能讓對方在談話過程中感到愉快，覺得跟你相處還是非常的自在一點都不會尷尬。

面對這幾個星座，想要挽回他們，那就不切斷跟他們的話題，適當和他們分享自己的生活中遇到的事情，當他們也回應你的時候，就說明你還是有機會的，偶爾也可以主動的約他們出門，或許他們會就這樣重新喜歡上你。

就算分開也要保持快樂 
牡羊座、獅子座、雙魚座

分手後難過是正常的，但是不要把情緒帶到談話中，因為這樣會讓對方想起你們分手時候不開心的事情，對於這幾個星座來說，他們喜歡樂觀的對象，如果你能夠跟他們分開後，還能過得很好，甚至快樂，這會讓他們對你再次產生興趣，有機會相處時，請保持快樂，過程中可以稍微提起兩人曾經的相處的美好時光，這不僅會讓他們回憶起，甚至還會覺得跟你在一起的時候，是快樂的、開心的，或許會讓他們重新對你燃起愛的可能。

主動提起對方的興趣 
處女座、魔羯座、水瓶座

記得投其所好是很重要的，如果你主動提起對方的興趣，這會讓對方覺得你還是了解他的，對於這幾個星座來說，他們一向都只會在乎自己想在乎的事，如果你想要再次引起他們的注意，那就聊聊他們在乎的事，主動聊聊他們感興趣的話題，這不僅讓你們有共同話題之外，更會讓他們覺得你還是很清楚自己的，甚至會讓他們覺得你對自己是很用心的，漸漸的或許會讓他們再次產生愛你的衝動。

相處時製造機會 
金牛座、巨蟹座、天秤座

當兩人分開了，最重要的就是一定要在兩人相處的過程中去製造機會，這將會成為最後能不能挽回他們的關鍵，對於這幾個星座你需要有耐性，在和他們的相處過程中，一定要製造各種讓感情升溫的機會，最重要的要讓他們看見你的誠意，讓他們再次產生愛的感覺，甚至會有機會重新愛上你。

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