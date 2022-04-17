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中了光速退休！威力彩衝8億　「4生肖、4星座」財運旺

▲▼威力彩，彩券，台彩。（圖／記者許力方攝）

▲威力彩頭獎上看8億！（圖／記者許力方攝）

記者邱晟軒／綜合報導

威力彩連槓17期，頭獎累積金額上看8億。對此，清水孟國際塔羅小孟老師特別點名「4星座、４生肖」財運旺，還透露入手彩券的3個關鍵時辰，建議可以趁這個機會試試手氣，有機會抱回大獎，趕快來看看自己上榜沒？

第四名：牡羊座

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太陽與凱龍星落在牡羊座，顯示牡羊座財運過人，偏財運旺盛，若想要抱得頭獎建議下午3：00到5：00喝陰陽水，也就是用半冷半熱的水，因為陰陽水裡面「陰」代表是冷水，冷水也代表偏財運，「陽」則代表正財運勢，所以陰陽配合在一起的話，財富能量就會提升，而且正財、偏財都可以一手掌握。

第三名：雙魚座

木星落入雙魚座，顯示雙魚座偏財運勢極強，偏財機率很旺盛，若想更加強偏財運勢，建議你下注前可以吃粽子，因為粽子有包粽(包中）的說法，可以提升你下注的靈動力。

第二名：金牛座

金牛座受到水星進入命宮，財星籠罩，財氣可望一飛沖天，小孟老師建議，下注前可以吃生菜，因為生菜代表生財，能為你招來四方的貴人，可讓你的偏財運亨通。

第一名：天蠍座

天蠍座木星進入偏財宮，能有突發財運產生，財氣能夠灌注全身，建議天蠍座今日加強偏財運的方法就是下注前到投注站附近找大間的銀行，再進行提款，用提款的錢來下注，就能吸收銀行大量的財氣，說不定會因此中大獎。

開運時辰：

下午15：00-晚上17：00
晚上19：00-晚上20：00

財運方位：

東方

建議可尋找住家或辦公室東方的投注站下注會更有財運。

財運旺生肖：

豬、鼠、牛、馬

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