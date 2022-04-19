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「不會安慰女友」星座男名單！這2人嘴超笨　靜靜陪妳到心情變好

▲憂鬱,悲傷,難過,顯圖。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲在妳難過時，另一半是會安慰妳，還是冷處理呢？（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

文／亞提米斯

很多男生不太懂得怎麼去安撫自己的女朋友，女友心情不好的時候，有些男生會默不作聲、或是默默閃身走避，也有的男生會試著安撫女友，問題是開口說出來的話卻只是讓女友覺得更加抓狂，也有的男生是很懂得怎麼去安慰女友的。十二星座男生的安慰方法或有拙劣也或有聰明，究竟十二星座男面對女友不開心時，有多不懂得怎麼安慰女友呢？跟著亞提米斯一起來看看吧！

請參考：太陽&水星星座

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★牡羊男：

牡羊男通常不太懂得怎麼安慰女友，因為他們往往都沒有太多的耐心，好言相勸幾句就覺得女友無理取鬧，只會為了小事耍任性，有的牡羊男脾氣差一點的反而會自己抓狂生氣罵女友，甚至於本來是想安慰，最後反而跟女友大吵起來。

★金牛男：

金牛男本身也是走安靜路線，他們通常不是怎麼善於去安慰女友，是比較實際的走幫女友解決問題的路線，但是如果要他們開口安慰女友，金牛男講出來的話會太生硬，有時他們也不知如何安慰起，但他們通常會一直穩定守候，陪伴到女友心情轉好。

★雙子男：

會不會安慰女友要看雙子男的心情。這是一個心情好就會花很多心力，想很多巧思安慰女友、把女友從不愉快的情緒當中拖出來的男生，問題是如果雙子男沒那個心情，就會很敷衍冷冷不管或是很機車的講一些刺激女友的話，只能說他們還挺極端的。

★巨蟹男：

巨蟹男大部份是走還蠻懂得怎麼安慰女友的類型，他們雖然不懂得怎麼逗女友笑，但是他們很細心的會為女友準備很多療傷的方法，像是帶女友去看看海，或是一起出門吃個飯，一邊為女友開解想不開的地方，算是很有心也很細心的類型。

情侶、男女朋友、海邊散心、聊天（圖／記者黃克翔攝）

▲巨蟹男會為女友準備很多療傷的方法。（示意圖／記者黃克翔攝）

★獅子男：

典型的獅子男是很懂得怎麼逗女友笑、知道用什麼方法讓女友開心，事實上他們通常不會問到什麼太細的部份、除非是他們能夠一手處理掉的事，否則大部份的獅子男會傾向買禮物或是帶女友去狂歡唱歌、逛夜市換個心情，內心的問題只能靠女友自己想開。

★處女男：

走細心路線的處女男其實還蠻懂得察言觀色，知道女友心情不好的時候會蠻緊張的，有些處女男會拚命一直問為什麼，有些女生會覺得這樣壓力是有點大，不過也很開心處女男的關心之情溢於言表，處女男還蠻懂得怎麼去幫女友開解心情、分析問題。

★天秤男：

天秤男也是屬於很懂得怎麼安慰女友的類型，不過他們的態度比較冷靜淡定，唯一無法處理的情況就是女友的不愉快是出自於毫無理由的任性，那麼天秤男就會不知道該怎麼去面對這種情況，多半會冷處理，因為秀才遇到兵、有理說不清。

★天蠍男：

天蠍男的那張嘴通常是當女友們都很熟知的、非常不會講安慰的話的嘴，只是天蠍男本來就是刀子嘴豆腐心，他們嘴上雖然會半訓斥半譏諷，但是還是會想辦法去解決女友心中的不滿，只是常會讓女友覺得心情問題雖然解決，卻沒有被安慰到。

▲▼心理諮詢師給失戀者的8個建議。（圖／pexels）

▲射手男認為出門走走散心就好了，反而讓女生更不開心。（示意圖／pexels）

★射手男：

射手男很樂天，他們不懂也不怎麼喜歡去處理女友的情緒問題，因為他們的思考會希望女友不要被自己的情緒纏住，因此會想要用不同的方式，像是去運動、出門走走散心，粗線條的射手男經常是覺得這樣心情就應該要好了，但通常女友還是很不開心。

★摩羯男：

安靜的摩羯男相當的務實，他們也是屬於不太懂怎麼用語言去幫女友分憂解勞的人，但是摩羯男很懂得怎麼適時的送上一些小禮物，或是至少會安靜的陪在女友身邊看電視玩手機，或是很乾脆的問女友需要怎樣的幫助，不多話但是往往很可靠。

★水瓶男：

聰明的水瓶男還蠻懂得怎麼去安慰女友的，只是他們往往有時候還蠻喜歡看女友鬧脾氣的模樣，或是看女友心情不好那種煩悶的樣子，不少水瓶男會覺得很有趣，他們會找出最適合出手的時間，不管是逗女友笑，或是陪她們走出不開心。

★雙魚男：

浪漫的雙魚男是很會安慰女友的男生，他們很懂得怎麼講出浪漫又貼心的話語、也很懂得運用肢體語言，不管是擁抱或是接吻或是用任何其他的方式，都能夠讓女友感覺到他們的誠意和溫暖，往往也是名列最懂得怎麼去安慰女友的星座男之一。

本文經授權轉自：亞提米斯

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