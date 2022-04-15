　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

12星座「真心喜歡你」嗎？「4種追求方法」看出端倪

▲▼男友,男人,愛情,追求,交往,求婚。（圖／翻攝自pixabay）

▲12星座追求態度看出他是否真心喜歡妳。（圖／翻攝自pixabay）

生活中心／綜合報導

喜歡一個人，各種撩、各種追求，越積極代表越喜歡嗎？據《星座好朋友》網站分析，從12星座追求你的態度，就可以看出他們是否真心，一來看看吧！

瘋狂追你還是慢慢地走進你
牡羊座、雙子座、天蠍座

[廣告]請繼續往下閱讀...

看你第一眼就展開追求，這不能說他對你是真心的，或許只是一時的對你有興趣，行事衝動的牡羊、活潑大膽的雙子、愛的炙熱的天蠍，他們都是屬於對一個人有興趣時，會主動進攻的人，甚至會有點衝動的追求，但如果他們是真心的話，決不會輕舉妄動，會先了解對方才會付諸行動，反倒是瘋狂追求的，真心的成分可能比較少。

細節上看出他是真心的還是玩玩的
獅子座、天秤座、水瓶座

畢竟會說的人很多，但實際做的人卻很少，面對霸氣熱情的獅子、性情溫和的天秤、獨特思想的水瓶來說，他們喜歡一個人或許會有所隱藏，可在細節上絕對看的出來，只要他們對你是真心的喜歡，那在各方面的行動上，都會展現出對你的寵愛和溫柔，但如果總對你說，卻從沒看見他們的付出，那就不見得是真心了。

相處時間久一點
金牛座、處女座、魔羯座

只有真正喜歡你的人，才會願意花時間來打動你，面對穩重踏實的金牛、心思細膩的處女、踏實可靠的魔羯來說，他們都是屬於需要時間相處，來看出是否真心，如果說他們是真心的追求你，那這樣的過程一定是長時間的，為了打動你，他們願意花時間、精力在你身上，如果相反，那他們對你可能就只是現階段的有興趣而已。

是否把你介紹給朋友
巨蟹座、射手座、雙魚座

喜歡一個人，就會巴不得讓身邊的家人朋友都知道，不僅是一種對你的尊重，更是在向眾人宣示主權，面對心思敏感的巨蟹、自由奔放的射手、感性多情的雙魚來說，他們可算是很低調的愛，可如果對你是真心喜歡的話，就一定會把你介紹給身邊的人，讓身旁的異性朋友知道自己已經名花有主，如果總是害怕被人發現你們的戀情，那就是只跟你玩玩而已。

►816元！跟謝祖武睡一樣的枕頭

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

ET快訊
直擊／防疫保單「排隊潮再現」！　長長人龍畫面曝光
本土破千+1209！　「全台足跡」懶人包一次看
男星外遇3女！搞大小三肚子再逼墮胎：我老婆會告妳
宜蘭曝16人確診足跡　麥當勞、羅東夜市、7-11、全聯、影城
虛擬貨幣500人餐會爆確診！「在場藝人」完整名單曝
入夜瞬間掉10度　「溼→乾時程」出爐！
這縣市開第一槍！宣布「不全面篩檢」　醫療量能近臨界點
16歲少女遭俄軍性侵爆頭亡　爸媽崩潰：指甲被拔光
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中原大學2宿舍爆群聚急清空　校方：大一生下週改線上授課

本土破千+1209！　懶人包「全台102張足跡」一次看

宜蘭增16人確診足跡　羅東夜市＋開元市場＋新月影城＋麥當勞

台灣燈會頻獲肯定！謬思4鉑金4金獎再入手　無人機彩蛋也入列

虛擬貨幣500人餐會爆確診！在場藝人完整名單曝　中市急發通知

季節變化抓不停　異位性皮膚炎治療有新法寶

宜蘭開第一槍不全面篩檢！醫療量能近臨界點　這類人優先匡檢

入夜瞬間掉10度　「溼→乾時程表」出爐！這2天水氣最少

3名政大校長候選人過同意權門檻　新校長預計5／13出爐

12星座「真心喜歡你」嗎？「4種追求方法」看出端倪

4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻

高雄兩派談判破裂打起來！　躲派出所反被夾擊...10人遭逮

追撞重機！駕駛下車怒噴檳榔汁　鮮肉騎士全程高EQ回應被讚爆

產婦懷孕39周...臨盆前竟確診　榮總團隊全套防護裝備幫接生

流浪汪「想要有個家」每天等門 收編後躺爸懷裡變身撒嬌狂魔！

小貨車過彎「棺材整副滑出」　掉路中超驚悚！後車全嚇歪

萌娃調皮塞餅乾進謎樣小洞！　奶音回「這裡還有」爸心已累

拿肉泥誘惑貓主子趁機剪指甲　見牠「邊吃邊碎唸」奴才快笑翻

5566 20週年開唱有望「完整體」　小刀已留時間...孫協志和王少偉聊了！

聰明萌貴賓犬「用手指位置」　見玩具乖巧坐旁邊等媽咪❤

中原大學2宿舍爆群聚急清空　校方：大一生下週改線上授課

本土破千+1209！　懶人包「全台102張足跡」一次看

宜蘭增16人確診足跡　羅東夜市＋開元市場＋新月影城＋麥當勞

台灣燈會頻獲肯定！謬思4鉑金4金獎再入手　無人機彩蛋也入列

虛擬貨幣500人餐會爆確診！在場藝人完整名單曝　中市急發通知

季節變化抓不停　異位性皮膚炎治療有新法寶

宜蘭開第一槍不全面篩檢！醫療量能近臨界點　這類人優先匡檢

入夜瞬間掉10度　「溼→乾時程表」出爐！這2天水氣最少

3名政大校長候選人過同意權門檻　新校長預計5／13出爐

12星座「真心喜歡你」嗎？「4種追求方法」看出端倪

戴資穎5月出征國際賽　坦言「染疫恐是遲早的事」

內行人才知道的夕陽觀賞祕境　淡水六塊厝漁港還有廣闊迷人的沙灘

台灣大車隊攜手蝦皮購物　打造免運狂購節獨家小橘車

哥哥勒死中風弟再自殘　留8字遺書「真的累了不要救我」

《侏羅紀世界》兩代元老同堂「史詩最終章」　布萊絲看到恐龍就哭

汪小菲爆「復合張穎穎」出遊照被抓包！　網湧入狂問…張蘭回應了

謝忻被cue「有跟阿翔一起看阿妹嗎」　公開截圖嗆爆：看不懂文字？

出團遊須打3劑　品保協會：針對無特定對象散客團

史上最硬教召傳傷員？十軍團少將副指揮官跌進散兵坑　陸軍：無大礙

蕭敬騰斜槓新事業再＋1！　「和外國粉絲合作」爆喜訊

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

生活熱門新聞

三級警戒不遠了？　專家給答案

快訊／單日破千！今本土狂燒1209例、另增境外移入75例

要求打滿三劑場所增！4/22起24場域工作者

全台619家診所可領「公費家用快篩」　完整名單一次看

即／桃園本土確診100+　龜山科技廠逾百移工確診

快訊／確診破千例？指揮中心14:00記者會

快訊／今本土1209例「分布19縣市」！新北328最多

快訊／中症暴增10人！4人完整接種疫苗

即／高雄飆58例！　海量足跡又見IKEA、夢時代

再爆恐怖進香團！　501人跑10縣市...已7確診

PTT點名2縣市「竟超越台北」　抖喊：整個炸開了

養護中心長者確診　台中今年首位中重症患者

即／高雄左營分局9警確診　感染源找到了

半夜快篩陽！　1922踢皮球「自駕就醫」傻眼

更多熱門

相關新聞

就是有骨氣！「最不愛巴結人星座」Top3

就是有骨氣！「最不愛巴結人星座」Top3

生活周遭充斥不少「愛巴結」的角色，雖然讓人看得牙癢癢，但不得不佩服這種人向上管理的功力，相反的也有一些星座超不屑巴結，天生流著「超有骨氣」的血液，要它們去巴結，比登天還難，你也上榜了嗎？

最容易「舊情復燃」3大星座

最容易「舊情復燃」3大星座

12星座男很想妳　卻不主動找妳

12星座男很想妳　卻不主動找妳

75K女友提分手！38K延畢哥愣：愛我還是錢

75K女友提分手！38K延畢哥愣：愛我還是錢

誤會一場！　「這種喜歡」不是想在一起

誤會一場！　「這種喜歡」不是想在一起

關鍵字：

星座曖昧追求真心感情

讀者迴響

熱門新聞

三級警戒不遠了？　專家給答案

快訊／單日破千！今本土狂燒1209例、另增境外移入75例

班長太帥　女兵當小三自PO擁吻照慘了

快訊／徐小可直播爆哭！阿Ben「我們為什麼不能說實話」

要求打滿三劑場所增！4/22起24場域工作者

阿翔帶辣妻朝聖張惠妹！　聽到一半「快閃離場」返家傻眼

2女囚和跨性別女囚監獄壞壞「結果懷孕了」

「情侶買1000萬新大樓」網傻眼：2人存款只有80萬

全台619家診所可領「公費家用快篩」　完整名單一次看

即／桃園本土確診100+　龜山科技廠逾百移工確診

廖老大正妹女兒IG公開！　辣穿比基尼「長腿逆天」

陳時中被嗆「練肖話」戰火延燒黃鐙輝！

《全明星》粿粿懷孕上圍激增！

快訊／確診破千例？指揮中心14:00記者會

起底豆花妹「14年前打工舊照」！

更多

最夯影音

更多
4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻

4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻
高雄兩派談判破裂打起來！　躲派出所反被夾擊...10人遭逮

高雄兩派談判破裂打起來！　躲派出所反被夾擊...10人遭逮

追撞重機！駕駛下車怒噴檳榔汁　鮮肉騎士全程高EQ回應被讚爆

追撞重機！駕駛下車怒噴檳榔汁　鮮肉騎士全程高EQ回應被讚爆

產婦懷孕39周...臨盆前竟確診　榮總團隊全套防護裝備幫接生

產婦懷孕39周...臨盆前竟確診　榮總團隊全套防護裝備幫接生

流浪汪「想要有個家」每天等門 收編後躺爸懷裡變身撒嬌狂魔！

流浪汪「想要有個家」每天等門 收編後躺爸懷裡變身撒嬌狂魔！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面