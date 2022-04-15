12星座「真心喜歡你」嗎？「4種追求方法」看出端倪

▲12星座追求態度看出他是否真心喜歡妳。（圖／翻攝自pixabay）

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喜歡一個人，各種撩、各種追求，越積極代表越喜歡嗎？據《星座好朋友》網站分析，從12星座追求你的態度，就可以看出他們是否真心，一來看看吧！

瘋狂追你還是慢慢地走進你

牡羊座、雙子座、天蠍座

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看你第一眼就展開追求，這不能說他對你是真心的，或許只是一時的對你有興趣，行事衝動的牡羊、活潑大膽的雙子、愛的炙熱的天蠍，他們都是屬於對一個人有興趣時，會主動進攻的人，甚至會有點衝動的追求，但如果他們是真心的話，決不會輕舉妄動，會先了解對方才會付諸行動，反倒是瘋狂追求的，真心的成分可能比較少。

細節上看出他是真心的還是玩玩的

獅子座、天秤座、水瓶座

畢竟會說的人很多，但實際做的人卻很少，面對霸氣熱情的獅子、性情溫和的天秤、獨特思想的水瓶來說，他們喜歡一個人或許會有所隱藏，可在細節上絕對看的出來，只要他們對你是真心的喜歡，那在各方面的行動上，都會展現出對你的寵愛和溫柔，但如果總對你說，卻從沒看見他們的付出，那就不見得是真心了。

相處時間久一點

金牛座、處女座、魔羯座

只有真正喜歡你的人，才會願意花時間來打動你，面對穩重踏實的金牛、心思細膩的處女、踏實可靠的魔羯來說，他們都是屬於需要時間相處，來看出是否真心，如果說他們是真心的追求你，那這樣的過程一定是長時間的，為了打動你，他們願意花時間、精力在你身上，如果相反，那他們對你可能就只是現階段的有興趣而已。

是否把你介紹給朋友

巨蟹座、射手座、雙魚座

喜歡一個人，就會巴不得讓身邊的家人朋友都知道，不僅是一種對你的尊重，更是在向眾人宣示主權，面對心思敏感的巨蟹、自由奔放的射手、感性多情的雙魚來說，他們可算是很低調的愛，可如果對你是真心喜歡的話，就一定會把你介紹給身邊的人，讓身旁的異性朋友知道自己已經名花有主，如果總是害怕被人發現你們的戀情，那就是只跟你玩玩而已。