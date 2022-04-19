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嘉義縣市+5！南華女大生買財哥鹽酥雞 　知名20元大飯店列足跡

▲▼嘉義縣市4/19確診足跡。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市4/19公布確診足跡，平價魯肉飯「20元大飯店」也上榜。（圖／記者翁伊森翻攝）


 記者翁伊森／嘉義報導

中央流行疫情指揮中心19日公布嘉義市新增2名確診個案（案36704及案36705），分別是40多歲女性及30多歲男性，兩人為同職場員工，因職場友人(嘉義縣案34503)於4月16日確診，考量職場環境為長時間接觸，故4月17日兩人均被匡列為居家隔離對象，經衛生局安排至醫院採檢，PCR結果均為陽性。其中，36705月15日16時45分至17時到嘉義市民生北路「20元大飯店」內用。

▲▼嘉義縣市4/19確診足跡。（圖／記者翁伊森翻攝）

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▲嘉義市4/19公布確診足跡，平價魯肉飯「20元大飯店」意外引發網友討論。（圖／記者翁伊森翻攝）

兩人均為機器保養維修人員，前往的場所均多與機器相處，與人僅短時間接觸且全程佩戴口罩，若接觸時間大於15分鐘之相關人員，衛生局均已掌握並安排採檢，結果均為陰性，相關足跡如附圖，嘉義市已針對上述公共場域足跡進行消毒，相關店家亦已完成清消，其中一處足跡是知名20元平價魯肉「20元大飯店」也引起網友討論。

嘉義縣今公布3確診，為案37561、案37562、案36706；案37561因與確診足跡重疊，18日採檢後確診；案37562參加張惠妹演唱會；案36706則為精忠營區陰轉陽個案；另梅山家族群聚案18日篩檢589人，全數陰性過關。

▲▼嘉義縣市4/19確診足跡。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼嘉義縣4/19確診足跡。（圖／記者翁伊森翻攝）

案37561(女20歲)就讀南華大學，公共足跡曾至民雄財哥買鹽酥雞、全聯民雄大學店，4月16日出現鼻塞症狀，4月18日至醫院PCR採檢確診，已收治隔離，學校及相關足跡已完成清消。

案37562為(男42歲)，在外租屋，4月15日自行開車至北部，連續參加15、16日張惠妹的演唱會；4月15日至4月16日足跡都於外縣市，14、17日往返住家、上班地點；4月18日出現症狀就醫採檢後，PCR陽性確診，已收治隔離，無縣內公共足跡。

▲▼嘉義縣市4/19確診足跡。（圖／記者翁伊森翻攝）

縣長翁章梁表示，今3確診案例，已完成相關人員匡列及活動足跡清消；針對梅山家族群聚案，擴大篩檢計589人，結果均為陰性，但提醒民眾，仍應密切注意健康狀況，如有症狀可先用快篩試劑檢測或盡速就醫；近來國內屢有兒童確診案例發生，呼籲家中有長者或幼兒的民眾，同住家屬一定要確實完成3劑疫苗接種，避免出入人多擁擠的場域，落實戴口罩、勤洗手，保護自己也保護家人。

▲▼嘉義縣市4/19確診足跡。（圖／記者翁伊森翻攝）

衛生局長趙紋華提醒，目前國內疫情延燒，因應居檢及確診者就醫需求，嘉義縣啟動COVID-19確診病例居家照護，包括轄內176家醫療院所，提供線上視訊診療，39家社區藥局藥師提供用藥諮詢及送藥到宅，85家藥局已加入快篩試劑實名制發放行列，並再度啟動關懷服務中心，連結跨局處資源整合，如：社會局物資銀行、環保局垃圾清運、心理衛生關懷、公所連結送餐服務等；有關176家醫療院所名單請上衛生局網站查詢，或電洽05-3621150關懷中心。


 

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嘉市足跡平價魯肉飯20元大飯店

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