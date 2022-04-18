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板橋托嬰中心用棉被悶死女嬰　母親淚訴：根本就是殺人兇手

▲▼時代力量立委王婉諭18日在立法院召開「還要有多少孩子來不及長大？」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

▲時代力量立委王婉諭召開「還要有多少孩子來不及長大？」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

記者林銘翰／台北報導

新北市板橋某托嬰中心日前發生女嬰遭棉被蓋頭窒息死亡，孩童母親18日控訴，涉嫌人用棉被將她女兒蓋住全身，甚至隔著棉被用手摀住口鼻，甚至用腳踩在女兒身上，一邊用吸塵器吸地板，「我認為這根本就已經是殺人兇手，應該受到應有的制裁」。

時代力量立委王婉諭18日上午在立法院召開「還要有多少孩子來不及長大？」記者會，並邀請兒童權利促進會創會長王薇君、時代力量新北市議員候選人彭盛韶、孩童母親及親屬出席說明。

孩童母親表示，在把女兒送給托嬰中心照顧前，都是由她自己照顧，自己的女兒健健康康、從未漲過尿布疹，可是送進托嬰中心才沒幾天就感冒，甚至長尿布疹、紅屁股，短短9天就發生這麼嚴重的事情，這不單單只是過失致死，她女兒的死因真相一定要公諸於世，依法還給家長公道。

孩童母親質疑，看到監視器的畫面讓她心碎，園區老師照顧孩子的方式，就是用棉被蓋住孩子全身、甚至都看不到臉，這些照顧方式就是負責人默許的，否則為何老師敢這麼做，「長期這些照顧方式，都持續多久了？」

孩童母親再指，照顧者用棉被蓋住她女兒的全身，甚至用手隔著棉被摀住口鼻，「還用腳夾住我女兒的腳，讓她無法動彈、無法呼吸」，甚至還毫無悔意地把地墊甩蓋在女兒身上，一邊用吸塵器吸地板、一邊用腳踩在她女兒的身上。

孩童母親痛批，照顧者沒有進行任何緊急措施，直到其他人員發現異樣、叫不醒孩子，才緊急撥打119專線求救，「我認為這根本就已經是殺人兇手，應該受到應有的制裁」，也呼籲不要使用棉被蓋頭全身，這種讓孩子睡午覺的方式，因為這樣的照顧行為，隨時都有可能讓孩子們悶死。

王薇君表示，類似這樣的案件發生非常多次，但是一直沒有被社會所警惕，拿棉被來蒙小朋友的頭，是非常危險的照顧方式，她不懂為什麼托育園所，可以放任老師用這種方式對待小孩。

王薇君認為，從這個案件可以推測，這個照顧行為可能不是個案，代表有更多孩子正在面臨危險的處境，政府應該要有更積極的作為，而不是放任遺憾不斷發生，然後才來善後、檢討，最後再多增加一個悲痛的母親。

王婉諭指出，雖然社會局表示該托嬰中心並無超收的情況，但事發當天有托育員遭隔離，所以的確有師生比不符的問題，這是十分嚴重的漏洞。近期因疫情嚴峻，匡列隔離的情況日趨普遍，若是因為隔離而造成托嬰中心、幼兒園的師生比不符合規範，主管機關應提出相對應的配套措施。

王婉諭也說，很遺憾一再聽到這樣的悲劇發生，有多少的孩子因為主管機關的怠惰、業者的僥倖與便宜行事，而讓他們來不及長大、造成多少家庭的心碎，呼籲衛福部以及各地縣市政府正視狀況、務實檢討，讓孩子平安成長，也讓家長能夠安心托育。

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