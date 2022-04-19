屏東+17！急診醫確診感染源不明　恆春1家3口8月大女嬰也染疫

▲屏東監理站清消。(圖／記者陳崑福翻攝，下同)

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府今(19)日公布17例本縣確診個案，其中有9例為家族群聚感染，衛生局共匡列240人採檢，有182人居家隔離，自主健康管理58人，相關足跡均已陸續完成清消作業。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲塔塔城泰式料理清消（屏東縣屏東市中正路197-5號）。

根據縣府疫調指出，17例中有4例與其他確診個案相關，案「37093」與高雄案「32037」接觸被匡列隔離，安排採檢陽性；案「37563」參加內埔鄉妙善宮社交舞活動，與確診者足跡重疊，收到簡訊至醫院採檢陽性；另有二案「37567」、「37880」為職業軍人，分別在台南、台北服役，放假返家收到通知採檢確診。

有13例仍在疫調及追溯感染源，其中有9例分屬三個家族群聚感染，恆春地區有二個家族，案「37095」、「37096」、「37098」、「37099」，為母親、兒子及二個8個月大的女嬰，及案「37097」、「37881」為一對母女。另案「37564」、「37565」、「37566」為長治某家庭群聚案，為一家三口爸爸媽媽及3歲女兒。

另案「37092」、「37094」、「37100」、「37882」持續疫調中。其中案「37094」為某醫院急診醫生，院方於18日中午急診即停診，進行全面清消，同時召回看診的病人、家屬及接觸的醫護人員採檢，共146人全部陰性。衛生局進一步表示，這名醫師4/16在醫院PCR採檢為陰性，17日未上班，18日採檢陽性後，急診室即停診半天清消靜置後才開放。而急診與門診不同棟，動線不同，當天已召回有接觸的醫護、病患及家屬採檢，均陰性，感染源仍在調查中

目前全縣有11校11個班級停課，包括恆春工商、明正國中、公正國中、東港高中國中部、恆春國中、仁愛國小、繁華國小、餉潭國小、東光國小、東隆國小、海濱國小等，424人居家隔離。

衛生局表示，確診者相關足跡包括屏東監理站、屈臣氏萬丹店、老李羊肉店、北平孔家小館、屏東海豐郵局、7-11農科門市、墾丁大街、恆春監理分站、車埕慈勝宮、全聯福利中心恆春環城店、饋咖早午餐、台灣屏東地方法院、三朋美語補習班、楊家涼麵、阿秀小吃部牛肉麵、全家瑞光店、7-11薇風門市、全聯福利中心高樹店、茂發花果園、晨間廚房海豐店、早點之家、OK便利商店屏東棒球店、楊家涼麵等。