彰化+13！5歲以下幼童+4　公布足跡：特力屋、好省錢百貨入列

▲彰化4月19日防疫說明。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣府公布今(19)日新增13例，包括70歲翁確診與苗栗社交感染， 40歲男子有桃園及台中家庭群聚、有4人戶籍設彰化在外縣市染疫外，有4例是5歲以下幼童，其中包含北台灣島進香團3人居家隔離中發病、阿妹演唱會確診者外甥確診、同時公布確診者足跡大村火車站、永靖好省錢百貨、特力屋員林店。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲北台灣環島進香團新增6名確診者。（圖／記者唐詠絮攝）

北台灣環島進香團彰化有96人參加，衛生局已經匡列隔離，昨日新增案5的7歲孫子和媳婦2人居家隔離中確診，今天新增6例，案14(職場接觸者)50歲女，4/15日自主管理，隔天喉嚨癢、咳嗽、流鼻水及頭痛，PCR採檢Ct12.68、案15(案14外孫女5歲以下)PCR採檢Ct值30、案17(案03子1歲以下)、案18(案02媳及5歲以下孫女)，4/18發病PCR採檢陽性確診、目前已經收治在醫院，没有擴大的風險，累計該群聚鏈兒童確診者已經有4人。

昨天公布1名30多歲女子曾到外縣市休閒社交活動確診，她於4/11-4/13參加台北、桃園社交聚餐、台北市演唱會，也曾在4/14因生意的往來也有台中市的商務活動，4/16快篩陽性，PCR採檢確診，CT值11.87，今天她未滿1歲的外甥列居家隔離，也被感染4/18日發燒，PCR採檢Ct值14，已收治專責病房醫治中。

其次苗栗社交活動群聚，苗栗社交活動群聚案， 4/10全家到苗栗大湖參加個案爸爸的校友聚會，4/14群組訊息有人確診，個案爸爸、媽媽、10歲女兒就趕快採檢，4/15快篩陽性，今天再新增個案70歲岳父確診，這名老翁已經居家隔離，17日咳嗽、發燒，18日PCR採檢Ct值14染疫。

今天也新增1名40多歲男子，4/13-4/15到桃園參加社交活動、接著2天台中有家庭聚會，4/17日出現喉嚨痛，經快篩陽性及PCR採檢Ct值21，另外高雄營區、桃園家族、基隆市社交與花蓮等4群聚傳染鏈，共有4人戶籍設在彰化確診者。

縣長王惠美指出，由於兒童病例數出現增加趨勢，幼童免疫系統不完全，抵抗力較差，請家長們注意，守護孩童健康，有4大警示徵兆，因為5歲以下的孩子的抵抗力是比較弱的，孩童染疫同樣有前兆要注意，症狀包括喉嚨痛、流鼻水/鼻塞、咳嗽、發燒，前兆是氣喘/呼吸困難；持續胸痛/胸悶；意識不清/抽搐；皮膚/嘴唇/指甲床發青等症狀，請盡快送醫。

彰化縣府今日同步公布啟動彰化縣兒童醫院緊急應變機制，開設兒童專責病房待命收治。即日起只要119接獲居家隔離或居家檢疫的兒童出現緊急醫療的警示徵兆，得免經衛生單位解除電子圍籬程序，逕行啟動兒童緊急醫療後送。



