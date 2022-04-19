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已29確診！北市警爆「差別待遇」　分局長和刑警竟無公費防疫險

▲▼台北市政府警察局23日公布15名中階幹部職位調整。（圖／記者邱中岳攝）

▲北市警局替警員投保防疫險竟設下條件，符合資格才由公費支出，刑警、督察竟資格不符。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

全國疫情嚴峻，北市警局統計至19日中午，共計有29名警官、警員確診，其中以萬華分局9人為最多，有警員私下反應，北市警局替警員加保防疫險，竟然還有區分，甚至連督察組、偵查隊除了鑑識人員之外，都被列為「內勤」，只有派出所警員算是外勤單位，不少警員感嘆，一樣都是警察，差別怎麼那麼大。

北市疫情爆發，北市長柯文哲、副市長黃珊珊也連帶被匡列隔離，北市警局也統計有29名警官、警員確診染疫接受治療，其中以萬華分局9人最多，松山4人、大安5人、大同3人、北投1人、士林2人、保安大隊2人、婦幼隊1人，另外北市刑大也有2人，警方也緊急匡列隔離121人。

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但卻有警員指出，北市警局在疫情期間編列公費替警員投保防疫險，以派出所、警備隊以及負責疫調的行政組相關人員為主，每天在外偵辦刑案的偵查隊，只有鑑識人員被列公費投保疫苗險外，負責督導派出所的督察組卻也未列公費投保疫苗險的單位。不少刑警感嘆，「冒著染疫風險，結果還要自費買防疫險」。

另外，負責督導警員風紀的督察組，每天都要奉市警局指示到各個派出所、警備隊「外勤單位」督導，督察組人員也表示，難道去外勤單位督導，就不會有染疫風險嗎？

根據知情人士透露，北市警局歸類相當離譜，連分局長、副分局長都沒有提供公費防疫險，需要自費處理，更強調「明明都在同一個單位，為什麼還要做這樣的差別待遇」。

最後連每天在外執行酒測臨檢、路口疏導的交通分隊警員，也並沒有列入符合公費防疫險資格，最後只能自己掏腰包購買防疫險，讓北市部分警員感到無奈直搖頭。

也因此，不少單位的長官為了讓同仁安心，紛紛透過警友會幫忙解決此一難題。像是中正一分局、大安分局的警友會，就慷慨解囊替沒辦法納入公費投保的同仁投保防疫險。

北市警局則表示，本案投保對象均依警政署函般「警察機關辦理嚴重特殊傳染性肺炎公費防疫保險費用補助要點」辦理保險，針對第一線防疫同仁投保，無差別待遇。

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