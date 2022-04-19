海山分局文聖所1警確診　所長下封口令：不要說一起吃飯唱歌

▲海山分局文聖派出所進行清消 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市海山分局文聖派出所14名警員私下聚餐，事後1名警員出現發燒症狀，17日快篩及PCR均呈現陽性反應，所內緊急匡列其餘13名警員居家隔離，事發後竟爆出所長在Line群組內，要求同仁「絕對不要提到去吃飯跟一起唱歌」，懷疑要隱匿疫情，分局表示「確診同仁感染源不明，經清查染疫與隔離同仁未涉足不當場所，絕無隱匿情事」。

據悉，文聖派出所內有14名警員（包含3名女警），14日先到大遠百吃火鍋，再到好樂迪唱歌；未料，17日，其中1名警員出現身體不適、發燒的症狀，緊急進行快篩呈現陽性，隨即安排到亞東醫院進行PCR檢測，也出現陽性，分局緊急要求當天聚餐、唱歌的其餘13名警員進行快篩及PCR，均呈現陰性，但仍需進行居家隔離。

確診消息一出，文聖派出所利建德所長在Line群組發言，告誡所內同仁「如有記者詢問染疫狀況，麻煩都說由所長回應，切勿私下跟記者講一些有的沒的」，「絕對不要提到吃飯一起唱歌！」，同樣字句還重複3次，但紙包不住火，仍有所內警員不滿所長做法，懷疑要隱匿真相。

海山分局表示，目前確診同仁感染源不明，經清查染疫與隔離同仁未涉足不當場所，絕無隱匿情事；另文聖所長在LINE群組的對話內容，主要係為統一資訊傳遞，避免因錯誤資訊，使外界有不當聯想，此舉造成同仁誤解。海山分局重申，疫情期間，同仁應減少群體聚會、飲宴等社交活動，保持低度生活，減少接觸降低感染風險，以確保同仁安全健康。

▼海山分局文聖派出所進行清消 。（圖／記者陳以昇翻攝）