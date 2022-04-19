仙鶴突降靈堂「磕頭送行」網友毛炸…疑殯葬業新服務　官方揭真相

記者鄭思楠／綜合報導

古代常把鶴做為長壽的象徵，還把離世比喻為「駕鶴西歸」飛往極樂世界。遼寧近日發生一件罕見奇事，一名87歲老人逝世靈堂設於家中，突然飛來一隻丹頂鶴，一些動作像是為老人送行，令家屬驚訝不已。影片隨後在網路瘋傳，有網友質疑是殯葬業新噱頭。對此，大陸官方回應，丹頂鶴不可能被殯葬行業用來從事服務。

據《極目新聞》報導，大陸遼寧盤錦市一名87歲老人去世，靈堂設於家中，當天家屬在祭拜時，院子裡突然飛來一隻野生丹頂鶴，一點都不怕人，並緩緩地走向老人的靈堂。當時，一名男性家屬正在行跪拜之禮，丹頂鶴站在男子身後，似是學著男子的動作低頭叩首，狀似向過世的老人行禮。

丹頂鶴在拜完之後，轉身向大門外走去但並沒有飛走，而是在屋外走來走去，不時抬頭看向屋內，神態頗似悲傷，家屬趕忙準備食物投餵，直到天色漸暗，丹頂鶴才離去。因為這隻丹頂鶴的舉動太罕見，讓家屬大感驚訝，有人拍下影片上傳網路，引發熱議。

▲老人去世仙鶴靈堂叩首送行。（圖／翻攝自影片）

有網友留言，「老人真的是駕鶴西去了」、「這老人家一定是個老好人，這是仙鶴來接去天堂了」、「人間很多事無法解釋的」。但在評論區也有不少人發出質疑，「給3000元仙鶴肯定聽話，有的殯葬行業就有這種服務。」老人的家屬回應，丹頂鶴並非是他們「請」來的，確實是偶然來到靈堂。

18日下午，盤錦市林業和濕地保護管理局工作人員回應，丹頂鶴不可能被殯葬行業用來從事服務，「丹頂鶴是國家一級保護動物，不管是人工繁育還是野外馴化，都有專門的部門負責，從法律上來說，（殯葬行業用丹頂鶴進行行業服務）也是不會允許的。」

對於網友質疑影片中的丹頂鶴有腳環及不怕人一事，該工作人員稱，鶴類繁育基地每年進行丹頂鶴的孵化、馴養和放飛，「所以說可能是放飛的鶴當中有腳環，盤錦只是鶴類遷徙中間的一站，這幾年隨著環境的變化，人們對野生動物保護意識的加強，丹頂鶴的繁殖地越來越大，有可能是牠以前經過人工飼養，或者在繁殖地周邊見過人類，所以說有時候不怕人也是正常的，甚至有可能進到村民家中。

該工作人員表示，將丹頂鶴用於殯葬服務行業，是不可能存在的，「不僅是丹頂鶴，包括其他野生動物，每年遷徙及放飛，有一定的數據統計，腳環是在數據統計過程中做的，每年對遷徙的鳥類做統計，知道牠們的種群數量，習性以及越冬地等，起到對鳥類的一個監測作用。」