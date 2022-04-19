上海F1賽車場建「帳篷式」方艙　1.4萬個床位輕重症分流

▲上海嘉定F1賽車場改建為方艙醫院。（圖／翻攝上觀新聞）

記者魏有德／綜合報導

上海疫情爆發後，對於醫療及收治能力的考驗大增，密接者及染疫者的分流需要大範圍的空間容納。對此，位於嘉定的F1國際賽車場也迅速改建為「帳篷式」方艙醫院，可容納1.4萬個床位，成為繼新加坡F1維修站大樓之後第二座改建為收治新冠病患的國際賽車場。

▲上海賽車場搭建帳篷式方艙醫院。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，上海國際賽車場方艙醫院18日交付首批800張床位，19日正式收治感染者。據了解，國際賽車場方艙醫院是上海首個「帳篷式方艙」 ，於4月11日開工建設，建築面積達10萬多平方米（公尺），共有32個艙，建成後可容納約14000張床位。

透過正在趕工建設的上海國際賽車場現況圖可以發現，方艙醫院設立在賽車場的水景廣場及停車場內，並未佔用到賽道。方艙醫院建成後，將採取輕重症分流制度，預期可加快病房周轉率，阻止疫情持續蔓延擴散。

▲上海賽車場方艙醫院。（圖／翻攝上觀新聞）

全球首個在F1賽車場建方艙醫院的是在2021年10月由新加坡率先嘗試，當時是將F1維修大樓改造成收治新冠病患的設施，約有600多張床位。由於大陸疫情封控的原因，F1上海站已經暫停近兩年，2022年F1比賽恢復後，上海站也沒有在巡迴站點內。