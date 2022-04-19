張惠妹演唱會工作人員確診　衛生局急發4.7萬則細胞簡訊

▲張惠妹演唱會day12。（圖／聲動娛樂提供）



記者陳家祥／台北報導

天后張惠妹睽違7年再登小巨蛋，一連唱12場，嗨翻歌迷之外，在疫情嚴峻的強況下也考驗防疫的落實與嚴謹度。根據北市衛生局疫調，案35371連續5天從下午到晚上都在台北小巨蛋，為張惠妹演唱會工作人員，負責引導動線。儘管與觀眾接觸少，但衛生局仍匡列密切接觸者1人，並預計發送47921則簡訊，提醒民眾如有相關症狀，請儘速快篩或就醫。

北市衛生局表示，案35371連5天都在台北小巨蛋，為廠商請來的引導人員，並不會到演唱會座位區，平時區域較固定，只負責引導民眾上電扶梯等動線。

衛生局表示，台北捷運公司針對小巨蛋第一線服務人員疫苗施打，皆依中央及市府防疫政策執行，值勤時全程佩戴口罩，每日均量測體溫及實施健康監測。

此外，現場也採最高規格防疫，每場演唱會結束後均針對觀眾席及公共區域全面大規模消毒；大型活動期間，針對扶手、電梯按鈕等民眾常接觸的地方提升消毒頻率，每2小時1次；另指派專人於廁所清消，每1小時1次，並於廁所入口處增設酒精供民眾消毒使用。

針對演唱會工作人員確診，衛生局表示，在接獲通知後即啟動疫調，該人員擔任工作人員期間負責動線引導，較無與觀眾及其他工作人員交談，其所屬公司於演唱會期間每5天進行快篩，目前已匡列密切接觸者1人，並預計發送47,921則簡訊，提醒民眾如有相關症狀，請儘速快篩或就醫。