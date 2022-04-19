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指揮中心估300萬人染疫　蔣萬安：防疫戰略缺乏前瞻思維

▲▼蔣萬安質詢陳時中。（圖／蔣萬安臉書）

▲蔣萬安質詢陳時中。（圖／蔣萬安臉書）

記者徐政璿／台北報導

本土疫情加劇，指揮中心指揮官陳時中17日表示，從國外染疫率、國內防疫經驗來看，推估台灣染疫率可達人口15%、16%，約300萬人。對此，長期關注防疫政策的國民黨立委蔣萬安表示，從檢測到確診者的框列隔離政策，醫療輕重分流、相關配套措施，突顯政府防疫戰略缺乏前瞻思維。

蔣萬安表示，18日本土個案新增1390例，當中學生確診就新增262例，雙雙創下單日新高，指揮中心也預估這波疫情，恐將有超過300萬國人染疫。面對疫情逐漸升溫、確診人數一日日攀升，政府是否已做好萬全準備？

蔣萬安指出，近期台灣出現首例新冠肺炎兒童重症病例，家長們都相當焦慮，不知道自己的孩子什麼時候才能打到疫苗、可以打什麼疫苗？昨天疫情指揮中心通過6到11歲的兒童可接種莫德納，雖然讓家長有了防疫選擇，卻也有許多爸爸媽媽們提出，較多國家使用、有安全評估數據的輝瑞兒童疫苗，卻遲遲沒有通過EUA？

蔣萬安說，18日他質詢陳時中，輝瑞兒童疫苗究竟什麼時候才能通過EUA審查？陳時中稱仍卡在合約洽談階段；至於合約何時能談妥，陳時中回覆竟只能回覆「我實在不敢期望」。病毒不會等我們準備好，希望指揮中心能加快採購速度，讓民眾有更多選擇疫苗施打，讓孩子安心成長的空間。

同時，面對持續攀升的確診數字，蔣萬安說，許多縣市擔心醫療量能不足，紛紛啟動「居家照護方案」，但指揮中心至今仍未開放居家照護的確診者使用抗病毒口服藥。藥師也跟我反應，送藥到府的APP系統尚未建置完成，擔心拿不到疫苗處置費。

蔣萬安表示，這波疫情來的又急又快，從檢測到確診者的框列隔離政策，醫療輕重分流、相關配套措施，政府準備好了嗎？過去我們攜手合作、共同守住疫情的侵襲，但也突顯政府防疫戰略缺乏前瞻思維，無法從容應對疫情變化，做最有效的統籌調度。經歷兩年多與病毒的抗戰，民眾都希望能早日回到正常生活，「我會持續為大家發聲，敦促政府完備配套、認真防疫」。

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