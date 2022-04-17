　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

夜店撿屍還「邊做邊錄音」　噁男辯「怕仙人跳自保」下場出爐

▲▼夜店,Bar,夜生活,酒吧。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲小如到台中某夜店喝到酒醉斷片後遭王男撿屍，王男還將過程「錄音」，反倒成為法官判刑證據。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者蔡怡萍／台中報導

台中一名女子小如（化名）到夜店狂歡喝到爛醉，被一名王姓男子搭訕撿屍，小如酒醒後發覺自己一絲不掛、下體疼痛，連忙驗傷後報警；王男表示因為怕遭小如「仙人跳」為自保，還性愛過程都「錄音」下來，但法官認為，如果是你情我願，根本不必邊性交邊錄音，認為王男的解釋荒謬，將其依趁機性交罪處有期徒刑3年9月。

判決書指出，王男在2020年10月30日晚間，前往台中某間知名夜店飲酒，過程中看見小如面帶酒意在沙發區休息，他對旁邊的2名女性友人佯稱自己是小如的朋友，藉機上前搭訕，小如也因為已喝太多調酒、不勝酒力，無法分辨王男是不是認識的人，而後王男也藉由要護送小如回家，搭上Uber與3人一同離開。

回到住處後，王男假借陪小如等另名朋友回來，將2名友人支開，之後趁小如到廁所嘔吐完後，將人拖回床上脫光她衣服硬上得逞，而小如因為已酩酊大醉、根本斷片無法抵抗。

隔天中午小如清醒後，發現自己全身赤裸，憑藉朦朧的印象覺得自己被強姦了，聯絡昨晚的友人陪同驗傷報警。

王男到案後坦承有與小如性交，但供稱是在「你情我願」之下，並表示是小如在夜店邀約他一起回到住處，且在房間裡感覺到小如暗示他叫2名友人離開，而過程中小如都是清醒的；且當天發生性行為前有徵求小如同意，有明確的問她、她也點頭回應。

王男更指出，因為是剛在夜店認識的女生，他也怕碰上「仙人跳」，所以為了自保將過程都錄音下來；律師也表示小如清楚報出住址，且在性行為前說要洗澡，過程中還喊王男「老公」，表示「好痛喔」、「我很臭嗎」、「我要濕掉了」、「有帶套嗎」等語，顯見當下是理智清醒的。

但法官認為，如果2人是合意性交，又何須「邊做邊錄音」以求自保，且害怕被仙人跳還同意發生性行為，王男之辯豈不荒謬？而且王男提出的錄音檔中，多是王自問自答，小如只能答非所問、或者發出嗯嗯等無意義聲音，包括問小如喜不喜歡、同不同意做愛等，這個錄音更足以「證明」小如當時的確已經很醉、甚至無意識。

台中地院審後認為王有意識地趁小如酒醉無法抵抗，欺瞞、支開其友人，對小如強制性交，犯後還飾詞狡辯、毫無悔意，依照乘機性交罪，判王有期徒刑3年9個月，可上訴。

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

ET快訊
快訊／汐止偵查隊確診！　全分局清消
連2天破千「還敢聚餐嗎？」　專家：符合3條件可照舊
快訊／民進黨高雄初選爆冷門！　高閔琳慘出局
莫斯科號慘遭擊沉！　最後身影狼狽曝光
快停止！　洗衣機「1動作」一堆人都做錯
老婆被爆二婚！　郝劭文開直播護妻
快訊／徐小可爆哭道歉後首發聲！　求擺脫過去痛苦
快訊／台江國家公園大火！　黑煙竄天
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

喬圍事遭拒「工地放炸彈」　萬華崛江町老大+幫眾7人落網

夜店撿屍還「邊做邊錄音」　噁男辯「怕仙人跳自保」下場出爐

快訊／台江國家公園雜草突起火！疑民眾放炮惹禍　警消要查

3歲女娃突脫口「阿伯鳥鳥很大」　保母尪脫褲猥褻惡行曝光

挑釁午睡移工「吼你督」　彰化15歲高中生遭長刀刺肚！

「爆乳版黃捷」林襄弄丟手機　三重警速尋回...她這麼做表達謝意

桃園婦撿到皮夾送回失主家信箱　3千現金不見挨告

竹聯幫龍堂擁槍逼債！囂張包圍警所堵人　5嫌被逮起獲霰彈槍

補教狼師嘿咻2國中少女「墮胎3次」　挨批毫無悔意判4年半

「你兒子也是白癡」身障員工控霸凌　丟20年飯碗！監理站回應了

水溝兩側採肥美「黑殼淡菜」　阿北煮完流口水大讚：好吃

國道「不明尖銳物」噴滿車道　長髮哥手工排除後車舉手比讚

小S見到陳漢典「一心只想大便」趕他走XD　「穿睡褲PK九九乘法表」超崩潰

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

凹嗚～阿母終於回來了啦！2柴門口等媽媽哭得像虐狗

高雄女殯儀館「大賺死人財」　騙亡者家屬：他們歡喜甘願給

陳時中：藝人不該用侮辱言詞　阿Ben徐小可歉「我們愛台灣」

停車走前滑手機被收費員開單　怒嗆「根本搶錢」逼車擋去路

黑汪坐船頭下秒嚴重傾斜　狂進水媽笑歪：該減肥囉

體育老師帥秀「旋轉泡泡球」球一發側旋下殺直攻對角！

喬圍事遭拒「工地放炸彈」　萬華崛江町老大+幫眾7人落網

夜店撿屍還「邊做邊錄音」　噁男辯「怕仙人跳自保」下場出爐

快訊／台江國家公園雜草突起火！疑民眾放炮惹禍　警消要查

3歲女娃突脫口「阿伯鳥鳥很大」　保母尪脫褲猥褻惡行曝光

挑釁午睡移工「吼你督」　彰化15歲高中生遭長刀刺肚！

「爆乳版黃捷」林襄弄丟手機　三重警速尋回...她這麼做表達謝意

桃園婦撿到皮夾送回失主家信箱　3千現金不見挨告

竹聯幫龍堂擁槍逼債！囂張包圍警所堵人　5嫌被逮起獲霰彈槍

補教狼師嘿咻2國中少女「墮胎3次」　挨批毫無悔意判4年半

「你兒子也是白癡」身障員工控霸凌　丟20年飯碗！監理站回應了

斯里蘭卡股市暫停交易5天！債務危機炸開　向IMF談判求援

普丁根除「烏克蘭人身分認同」　俄名嘴挺爆：殘害我們100年

快訊／汐止再傳偵查隊警員確診　未發燒但「喉嚨痛」全分局清消

再見牽制輸球　葉總：樂天很enjoy這種play

俄羅斯稱擊落烏運輸機　機上「載大批西方武器」傷亡不明

中華eMOVING Shine「魅力紅」新色登場　寵愛媽咪再送萬元保養品

給新人一個機會　蘇治芬與蔡易餘共同推薦王宣貿！　

徐小可「逆時中」遭出征　蔣萬安︰防疫摻雜選舉考量非民眾期待

黃偉哲出席將軍慶聚公翁氏宗祠落成奠安大典　感佩翁氏宗親凝聚力

春夏「個性極簡風」單品推薦　炫腹短版上衣搭配一雙厚底涼鞋不出錯

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

社會熱門新聞

快訊／高雄火警！　大量濃煙竄天

即／台中晚間驚傳兇殺案　1人送醫不治

高雄悍女撂球棒隊狂毆、鎮暴槍開轟　3人掛彩

台男留美拒服役　繳9萬逃過坐牢

台女閃婚陸男　剛出院竟收到他偷吃影片

台中男1刀刺死鄰居：我殺人了！　疑一句話動殺機

高雄火警影片曝！　疑事發前有人在騎樓煮東西

即／台江國家公園雜草起火！疑民眾放炮惹禍

獨／「左營林志玲」哭了　關帝廟現形還她清白

淫師偷拍猥褻女童下體存雲端　美巡邏驚見跨海通報

闆娘嗆台灣殺人無罪　被判刑求別罰

身障員工控霸凌丟20年飯碗　監理站回應了

台南馬路驚見「長5m、深1.5m大坑洞」　原因曝

彰化離奇死亡車禍　女騎士遭大貨車輾斃

更多熱門

相關新聞

少女遭性侵慘死　媽媽以為是月經

少女遭性侵慘死　媽媽以為是月經

印度西孟加拉邦發生一起悲劇，一名年僅14歲的少女開心前往參加友人的生日派對，竟遭壽星等多人性侵，被發現時下身全是血。家人起初以為她是月經來，察覺不對時已經來不及，少女最後因失血過多身亡，死後還遭強行火化。這起事件掀起眾怒，加上主嫌竟是政要之子，許多名人都出面要求官員積極調查。

少女遭性侵致死　嫌犯身份竟無人敢查

少女遭性侵致死　嫌犯身份竟無人敢查

鼓勵老公性侵烏克蘭女　俄魔鬼人妻遭起底

鼓勵老公性侵烏克蘭女　俄魔鬼人妻遭起底

正妹被俄軍性侵拔指甲　爸媽目睹殘破屍

正妹被俄軍性侵拔指甲　爸媽目睹殘破屍

白牌司機性侵遭私刑　17歲少女赴警局提告

白牌司機性侵遭私刑　17歲少女赴警局提告

關鍵字：

撿屍夜店酒醉斷片錄音仙人跳性侵趁機性交有罪

讀者迴響

熱門新聞

阿嬤跌倒骨折　孫「活體塞冰櫃」凍屍5個月

「人家共存我們躺平」他喊快升級！限制這活動開始

快訊／高雄火警！　大量濃煙竄天

女兒出生不到半年！男星失聯離家1個月

網紅一家確診「小孩學校家長都不知」！遭轟延遲通報無奈道歉

丈夫抱男嬰回家收養！人妻驗DNA崩潰離婚

洗澡感覺有人偷窺！她抬頭一看崩潰：在幹嘛

美魔女歌手癌末「嘴只能張開一指」　曝治療過程：被判死刑

威力彩上看8億　「4生肖、4星座」財運旺

婚前健檢老公是女性她絕望　7天後醫生來電：寫錯了

男女貓纜親密交疊　他怒：當摩鐵

即／台中晚間驚傳兇殺案　1人送醫不治

高雄悍女撂球棒隊狂毆、鎮暴槍開轟　3人掛彩

吳兆絃長大了「99％激似鄧紫棋」！21歲變這樣

兒童首例重症「病情罕見急變」　4危險徵兆快送醫！

更多

最夯影音

更多
水溝兩側採肥美「黑殼淡菜」　阿北煮完流口水大讚：好吃

水溝兩側採肥美「黑殼淡菜」　阿北煮完流口水大讚：好吃
國道「不明尖銳物」噴滿車道　長髮哥手工排除後車舉手比讚

國道「不明尖銳物」噴滿車道　長髮哥手工排除後車舉手比讚

小S見到陳漢典「一心只想大便」趕他走XD　「穿睡褲PK九九乘法表」超崩潰

小S見到陳漢典「一心只想大便」趕他走XD　「穿睡褲PK九九乘法表」超崩潰

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

凹嗚～阿母終於回來了啦！2柴門口等媽媽哭得像虐狗

凹嗚～阿母終於回來了啦！2柴門口等媽媽哭得像虐狗

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面