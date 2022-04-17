夜店撿屍還「邊做邊錄音」　噁男辯「怕仙人跳自保」下場出爐

▲小如到台中某夜店喝到酒醉斷片後遭王男撿屍，王男還將過程「錄音」，反倒成為法官判刑證據。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者蔡怡萍／台中報導

台中一名女子小如（化名）到夜店狂歡喝到爛醉，被一名王姓男子搭訕撿屍，小如酒醒後發覺自己一絲不掛、下體疼痛，連忙驗傷後報警；王男表示因為怕遭小如「仙人跳」為自保，還性愛過程都「錄音」下來，但法官認為，如果是你情我願，根本不必邊性交邊錄音，認為王男的解釋荒謬，將其依趁機性交罪處有期徒刑3年9月。

判決書指出，王男在2020年10月30日晚間，前往台中某間知名夜店飲酒，過程中看見小如面帶酒意在沙發區休息，他對旁邊的2名女性友人佯稱自己是小如的朋友，藉機上前搭訕，小如也因為已喝太多調酒、不勝酒力，無法分辨王男是不是認識的人，而後王男也藉由要護送小如回家，搭上Uber與3人一同離開。

回到住處後，王男假借陪小如等另名朋友回來，將2名友人支開，之後趁小如到廁所嘔吐完後，將人拖回床上脫光她衣服硬上得逞，而小如因為已酩酊大醉、根本斷片無法抵抗。

隔天中午小如清醒後，發現自己全身赤裸，憑藉朦朧的印象覺得自己被強姦了，聯絡昨晚的友人陪同驗傷報警。

王男到案後坦承有與小如性交，但供稱是在「你情我願」之下，並表示是小如在夜店邀約他一起回到住處，且在房間裡感覺到小如暗示他叫2名友人離開，而過程中小如都是清醒的；且當天發生性行為前有徵求小如同意，有明確的問她、她也點頭回應。

王男更指出，因為是剛在夜店認識的女生，他也怕碰上「仙人跳」，所以為了自保將過程都錄音下來；律師也表示小如清楚報出住址，且在性行為前說要洗澡，過程中還喊王男「老公」，表示「好痛喔」、「我很臭嗎」、「我要濕掉了」、「有帶套嗎」等語，顯見當下是理智清醒的。

但法官認為，如果2人是合意性交，又何須「邊做邊錄音」以求自保，且害怕被仙人跳還同意發生性行為，王男之辯豈不荒謬？而且王男提出的錄音檔中，多是王自問自答，小如只能答非所問、或者發出嗯嗯等無意義聲音，包括問小如喜不喜歡、同不同意做愛等，這個錄音更足以「證明」小如當時的確已經很醉、甚至無意識。

台中地院審後認為王有意識地趁小如酒醉無法抵抗，欺瞞、支開其友人，對小如強制性交，犯後還飾詞狡辯、毫無悔意，依照乘機性交罪，判王有期徒刑3年9個月，可上訴。