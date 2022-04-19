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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

健身房打三劑業者喊「活不下去」　陳思宇三問陳時中

▲▼台灣民眾黨發言人陳思宇。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員參選人陳思宇。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

中央流行疫情指揮中心規定，22日起進入健身房需接種滿三劑疫苗，引發輿論砲轟。民眾黨台北市議員參選人陳思宇表示，她也接獲陳情，沒有溝通配套就急著上路，讓業者所有人都措手不急，並三問衛福部長陳時中，強調沒有人反對打追加劑，只是希望政府能將政策說明清楚。

台灣民眾黨立法院黨團19日上午舉行「防疫要雙贏，不要急就章！急上路的健身房強制第三劑配套在哪裡？」記者會。陳思宇在會中向陳時中喊話，首先，防疫不該是突襲式政策，這次要求四個工作天就要完成，反觀去年12月初當政府宣布到執行有近一個月時間要完成完整接種，到底在趕什麼？

另外，陳思宇也批評，除了健身房產業，旅行業者也遇到一樣的問題，政府事前不說，事後才再道歉「有政府不溝通？

最後，陳思宇說，「政府是當後盾還是在製造矛盾？」請陳部長不要劃錯重點，沒有人反對打追加劑，但在本於當時初衷，防疫、法律、人權兼顧下說清楚講明白現在指揮中心所謂的完整接種到底是2劑還是2+1劑，第三劑追加劑是強制還是鼓勵性質？

記者會中，健身房商業同業公會及業者們也提出四個訴求：一、只有四個工作天的防疫政策，想遵守都來不及，配套在哪？二、疫情中健身房屢屢被與八大行業排同列，政府帶頭污名化？三、第二波退費潮又要來了，消費糾紛誰來解？四、員工勞動權，公司如何強制施打追加劑？

陳思宇表示，在更讓人傻眼的是衛福部與體育署互踢皮球，衛福部說體育署是主管機關，體育署説是指揮中心宣布同一天同時被告知，這樣的倉促，不只內部沒溝通、對外宣布更沒有溝通，如何能落實？也讓大家想配合都不知道怎麼做。

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