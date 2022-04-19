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長年投身公益！ 蔡宗豪當志工教孩童烏克麗麗

▲蔡宗豪當志工，長期教孩童烏克麗麗樂器，烏克麗麗推廣協會理事長廖維怡（左），支持蔡宗豪參選市議員，。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲蔡宗豪當志工，長期教孩童烏克麗麗樂器，烏克麗麗推廣協會理事長廖維怡（左），支持蔡宗豪參選市議員，。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

人帥心也美！台南市中西區、北區市議員參選人蔡宗豪，前往日新國小教孩童烏克麗麗，他從20歲開始就擔任音樂教育志工，至今長達6年，教過台南逾3百名孩童，還帶著他們一起公益演出，蔡宗豪說，付出與分享是他最快樂的事。

蔡宗豪外型俊秀陽光，拿起烏克麗麗，就能隨手自彈自唱，無論搖滾、抒情、懷舊、兒歌樣樣難不倒，上課時還會講述台南的故事，像是蚵仔煎、劍獅的由來等，讓孩童更認識自己居住的城市台南。

蔡宗豪說，自己從國二開始自學木吉他，長期的音樂陶冶，培養出他的好性格與好耐心，因此鼓勵孩童學習音樂，他說烏克麗麗是4條尼龍弦，比起吉他6條鋼弦，好學又好入門，而且體積小可以隨身攜帶，是孩童接觸音樂很好的開始。

▲蔡宗豪當志工，長期教孩童烏克麗麗樂器，烏克麗麗推廣協會理事長廖維怡（左），支持蔡宗豪參選市議員，。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市赤崁文化關懷協會與烏克麗麗推廣協會，近年捐贈2千支烏克麗麗到台南各小學，但缺乏教學師資，蔡宗豪從大二起主動加入當志工老師，每週到學校教孩童烏克麗麗，包括開元、裕文、石門、永康勝利等多所國小，甚至在假日早晨免費教授進階班，學成後還帶著小朋友到吳園、灣裡萬年殿、公園、百貨廣場等地演出，開心又充滿成就感。

蔡宗豪表示，家長養育小孩，在食衣住行已經花費很多金錢，小孩若多一個興趣學習，都是一筆額外開銷，他很認同協會拋磚引玉捐贈樂器的理念，因此投身當志工老師，希望讓小孩從小就接觸音樂，並減輕家長的負擔。

烏克麗麗推廣協會理事長廖維怡表示，蔡宗豪是一個很熱心公益、喜歡幫助別人的人，知道協會在推廣音樂教育，就主動說要幫忙、當志工，對於他此次參選市議員，廖維怡相當支持，認為對台南市民是最好的，希望大家給年輕人機會，讓台南更不一樣。

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