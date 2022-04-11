　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

善耕365／ 醫院社工日常　沒有家屬的病人「他」終究是我家人嗎？

圖/邱瑀庭 攝

圖、文／社工師 邱瑀庭
編輯／善耕365

「您好，請問您是○○○的家屬嗎? 我是○○醫院的社工，......」，話還沒說完電話就被掛掉了。這是醫務社工的日常，協助沒有家屬的病人們，他們是一群不被家人接納的長輩、無家者、身障者等。

「你打錯囉！我不認識這個人。」、「我們已經幾十年沒有見過面了，他在我小時候就離開我們了。」、「小姐，妳去找○○○處理啊!我們不會去醫院處理他的問題，妳不要再打電話來。」這樣的對話幾乎每週上演。

走過鬼門關的阿龍

[廣告]請繼續往下閱讀...

我曾有個出院困難的個案，那是我第一次感受到自己快要出現「情感反轉移」，我們在社會工作學習中會提到情感轉移，這是在描述個案對我們的情感投射，相反地，工作者對個案產生個人情感投射時，稱作情感反轉移，這是一種容易破壞專業界線的情緒，工作時要多加注意。

躺在病榻上的 阿龍（化名）已經失去了意識，只剩二個眼睛張著手腳也不能動，因為阿龍的過去我一位親戚相當類似，好吃懶做、好手好腳不工作、整天跟家裡要錢，造成家裡許多人的困擾，看著姐姐既無奈又憤慨地闡述著阿龍，我腦中竟浮現了那位親戚的影子，當下我開始同情起家屬，卻忘了自己社工師的身分。

某天，阿龍突發性腦出血倒在家中，剛好碰上了里長拜訪，才挽救了生命，但幸運撿回一條小命的阿龍並不被上天眷顧，自送到急診室後從來沒有任何一位家人朋友到院來協助阿龍辦理住院手續。經我們與里長聯繫後才聯繫到阿龍的姐姐，「我真的沒辦法！我沒辦法！你去找別人好不好？」果然不出所料又是這種答案。

經過多次會談我才得知，其實姐姐已經協助阿龍多年，過去的阿龍獨居在親戚遺留下的老房子，依靠姐姐資助生活阿龍慢慢失去獨立生活的能力，長期累積下許多親戚時常對姐姐冷嘲熱諷，就在阿龍倒下後姐姐一度受不了壓力，甚至想聽從親戚的建議，直接將阿龍遺棄於醫院或公園。

圖/邱瑀庭 攝

以公園為家、沒工作過的阿香

阿香（化名）是一位已過不惑之年女性，自年輕起從來沒工作過，倚靠家人與朋友扶養，曾與前夫育有一子，而離婚後的阿香頓時失去支柱，餐風露宿流落街頭，其實阿香並沒有特殊疾病或障礙，只有纏身多年的慢性病高血壓和糖尿病，但長期沒繳納醫療費也沒有領藥，造成反覆出入急診室以醫院、公園為家。

過去的阿香都由媽媽和姊姊提供生活費，但多次的幫助以較造成姊姊與姊夫婚姻間的矛盾，況且阿香並不屬於任何福利身份，他是社會工作人口理應去工作，卻放任自己仰賴家人生活。

和阿龍不同的是阿香還有一個失散多年的兒子，雖然兒子的監護權在前夫，但兒子還是有照顧父母的責任，阿香的兒子告訴我他很痛苦，從小到大媽媽只會跟她要錢，從來沒有幫助過他，也因為媽媽的事情造成他跟太太產生裂痕，我告訴她：「我知道你很生氣也很難過，媽媽現在這個樣子絕對不是你的錯，但他現在需要你，我們再努力一次好不好？」阿香的兒子終於回覆我訊息：「好。」

我不知道這聲「好」的效力有多久，更不知道這聲「好」可以改變多少，但對我來說這是微薄的希望，也是個案給我的肯定。

面對出院困難的個案

在醫務社工領域，常有病人入院進行治療生活無法自理或意識不清，且無法聯繫到家屬，住院過程中的照顧問題、醫療決策問題、出院準備服務方面，都將面臨困難。面臨這樣的個案，往往讓社工花費許多心力，對外進行家屬的協尋、溝通，與社政單位進行協調、尋求公部門介入處理問題。

在醫院有太多病人沒有親屬都需要社工介入協助，在病房急診照會社工協尋家屬，時常聽到家屬不願意處理，不是直接拒接，就是說不認識。

雖然民法上有載明手足間有互相照顧之責任與義務，但在實務上往往只能動之以情。

醫院的急性病床也有住院天數上限，若家屬不願意協助處理，這筆帳依舊會累積下去，更會壓縮到其他有需要的病人的醫療資源。

像阿龍這樣的病人不是第一個，也不會是最後一個，每當家屬接到這樣的電話時，心中便百感交集，畢竟不論過去的「他」有過多少荒唐歲月，還有「家人」的情份在。

作為社工，我想告訴家屬們，如果接到這通電話，請不要自責，這一切不是你造成的，但現在的「他」就是需要我們協助，如果把心態轉化成「助人者」，心裡會舒坦一些。施比受更有福，我想也很適合面臨這種狀況的心理調適。

直視個案背後，隱藏著家庭破碎的原因 :負債、漂流、吸毒…
「我不知道！我沒辦法！」是我最常從個案口中聽到的話，我曾經問過阿香為什麼不去找一份工作？她總是回覆我「我也想啊，誰不想啊」但阿香從來沒有行動過;我也問過阿香，你不想回家嗎？她的答案總是「不要問我去問我姐」聽到這裡我似乎感受到阿香的力不從心。

不回家的個案常常令我們匪夷所思，有家歸不得的痛苦似乎無法理解，仔細了解才知道，背後隱藏者許多家庭問題，像是個案過去曾吸毒、賭博敗掉家中的財產、個案曾因情緒口出惡言怒罵家人、個案曾造成家中困擾，又或是個案生活習慣與家人不合，這些長年累積下來的相處與日常很難在一夕之間被改變。

阿龍和阿香這樣的個案也許短暫的被安置，看似問題解決了，事實上個案還是沒有解決造成無法面對困難的根本原因。

我們最主要的工作就是了解家庭破碎背後的原因，協助個案啟發解決問題的能力；像例如，我們協助阿龍的姐姐，將阿龍安置在長照機構，藉由身障鑑定幫助阿龍取得福利身份，減輕姐姐的負擔，雖然最後阿龍還是離開了，但中間的過程至少我們讓姐姐知道自己是有能力解決問題的。而阿香也在最黑暗的時期接受了兒子的幫助，現在的她透過職訓局找到了一份百貨公司的清潔工作，因為工作有了落腳之處，重點是她不需要再因為沒有錢不敢回診拿藥而反覆進出急診室了。

圖/邱瑀庭 攝

服務個案一整個家，拾起一片片破碎的家庭拼圖

不論個案的過去有什麼樣的生命故事，他現在就是一個需要被幫助的人。我也是這樣相信著。

醫務社工本著自己的角色，除了直接服務個案工作外，亦須扮演著家庭協調者、資源連結者、資訊諮詢者等多元角色。

這不是他們必須自己解決的問題嗎！這些日常對於來說很煩悶，但轉念想想我們也不知不覺將每塊家庭拼圖拼湊起來。

記得某天，我收到了一封匿名信，上面寫著:
「謝謝你讓我沒有做出會後悔的決定，雖然弟弟已經走了，但至少在他生前我沒有愧對他，也能對去世的媽媽有個交代…」

這封信並沒有署名，但我心裡知道默默的我又拼好了一塊家庭拼圖。

沒有誰該為誰的生命負責，「他」終究是我家人，但我不需要自責，每個人都有自己人生中需面對的課題，沒有人能夠靠別人養活一輩子，但能及時在他「需要」時伸出援手，也是件為社會帶來美好的事。

(※ 本文情節如有雷同，純屬巧合。)

【作者資訊】
作者：小太陽社工師-邱瑀庭
社會工作是一個以生命服務生命的職業，期許自己以一個專業的角度用溫柔的筆觸寫出對生命的體悟，像一顆溫暖的太陽照亮世界黑暗的角落。
△ Instagram : littlesun_sw
△ FB : 小太陽社工師的小小日

►想跟拐拐一樣性感，超簡單！

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
被控「脫光光撩人夫」　她宣布參選鄉長
玄彬孫藝真婚禮高清照曝光！　「重回定情地」度蜜月
全台「增14校停課」累計237所！　學生確診破2085例
丫頭找回「初見老公那天」　發現驚人巧合嚇歪了
天上人間姊妹店曝！這小吃部4確診　老司機揭「極樂微風」：就是
快訊／台南曝確診+6足跡　菜市場、7-11、麥當勞
快訊／涉搶大甲媽轎爆流血衝突　警拘提地虎堂主與辣妻
最新網路民調輾壓陳時中　羅智強感謝網友：我應該是做對了什麼！
唐朝仕女俑穿越重生！　邱佩琳以藝術傳承助人精神
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全台「增14校停課」累計237所！　學生確診+65人破2085例

百老匯「生生不息」魅力襲台　獅子王音樂劇暑假北高連演25場

台中+15！42處足跡：大慶夜市、健身工廠、勤美綠園道入列

馬勒卡將「轉中颱」併梅姬！後天夜間起北台灣有雨降溫

上海封城居民哭喊斷糧了！　陳吉仲提這件事：台灣消費者非常幸福

不限年齡免預約接種　桃園4／15開設24個社區疫苗接種站

台南確診+6 水仙宮菜市場、醉月樓、麥當勞、初麵…足跡入列

不斷更新／建中1學生確診「就讀班級社團停課」　全台230校停課

刀下留樹！逾200校友連署請命救黃檀　台大文學院擬再評估

疫情延燒！花蓮新增類醫院防疫旅館　醫護人員進駐照護

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

搶轎大甲媽「驚見本土劇女星」在場護白狼　PO影控警「拿槍指未成年」...網怒打臉

張惠妹揪歌迷合唱「媽媽是《五燈獎》戰友」　30年前PK緣分...她笑：謝謝讓我進入歌壇

崔泰俊娶走朴信惠「我變國民逆賊」　《第六感》話太多...劉在錫替他冠妻姓XD

第一次坐男友車顧及形象！ 交往數月腳直接放儀表板上

孫女用APP讓外公遺照動起來　回憶湧現！外婆、媽媽秒泛淚

借哺乳室被拒公審北捷站務員　批「爽當員休室」遭網狠打臉

隔486天相見！邊境開放急回家　阿金見主人歸來激動撲倒：想你

網紅用嗩吶吹奏五首經典歌　《如果可以》竟變出殯神曲！

黑柴「舌頭卡進球」狂流口水　腫成烏魚子...醫：再晚會壞死

全台「增14校停課」累計237所！　學生確診+65人破2085例

百老匯「生生不息」魅力襲台　獅子王音樂劇暑假北高連演25場

台中+15！42處足跡：大慶夜市、健身工廠、勤美綠園道入列

馬勒卡將「轉中颱」併梅姬！後天夜間起北台灣有雨降溫

上海封城居民哭喊斷糧了！　陳吉仲提這件事：台灣消費者非常幸福

不限年齡免預約接種　桃園4／15開設24個社區疫苗接種站

台南確診+6 水仙宮菜市場、醉月樓、麥當勞、初麵…足跡入列

不斷更新／建中1學生確診「就讀班級社團停課」　全台230校停課

刀下留樹！逾200校友連署請命救黃檀　台大文學院擬再評估

疫情延燒！花蓮新增類醫院防疫旅館　醫護人員進駐照護

肛門掉「扭曲白蟲」狂蠕！女大生深夜崩潰　她驚憶：連吃5天生菜

三大名師推薦熱門潛力股！綠電、汽車零組件大廠　5檔各擁題材

女鄉代被控脫光光撩夫！今宣布參選鄉長：選民未否定我的付出

「清水鯊很大 歸剛欸iPhone」免費體驗5GxAR大型表演秀還抽iPhone 13

蔡易餘支持翁啟惠繼續捍衛名譽　查案監委盼外界不要政治化看待

A3共構案啟動招商　周圍新案價「先蹲後跳」站上6字頭

陽明海運首季營收破千億創新高　5艘新船今年到位挹注營運

有雷！《咒》朵朵到底有沒有死？　導演柯孟融親解「給明確答案」

全台「增14校停課」累計237所！　學生確診+65人破2085例

中國軍售俄盟友遭質疑「損害和平」　趙立堅：軍售台灣你關心過？

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

生活熱門新聞

滿月女嬰突冒紅疹發燒險死　爸媽泡奶時太大意

總病例數破600創新高！本土狂燒+439

本土+431！3症狀持續3天以上　醫：最好快篩

馬勒卡今將轉中颱「吞掉梅姬」　變天時間曝

超商買到過期霉飯糰　原PO逆轉道歉

今本土增439例！分佈18縣市　新北145最多

熱褲妹「13秒下車畫面」讓網狂重播

鞋子撕開竟藏電路板　網解答真相

即／極樂高雄足跡狂燒！海底撈、燒烤店、好樂迪

「LINE爆1災情」不是錯覺！一票+1：真的卡

台灣很難「日增1萬本土」　醫揭原因

超商發霉飯糰反轉道歉　網1原因挺業者

台中曝42處足跡：大慶夜市、健身工廠

月薪破10萬又合法　工作有哪些

更多熱門

相關新聞

麥當勞熄燈響應全球減碳！再繳出「省下吸碳量」亮眼成績單

麥當勞熄燈響應全球減碳！再繳出「省下吸碳量」亮眼成績單

做為有相當能見度和號召力的速食品牌，麥當勞重視氣候變遷、能源議題，不只有1年響應「Earth Hour 地球1小時」活動而已，透過門市日常的節能措施，10年下來竟然省下約130座大安森林公園一整年的碳吸附量。

本土劇女星手作肉桂捲狂賣350顆

本土劇女星手作肉桂捲狂賣350顆

炎亞綸親赴部落　愛心捐至善3年

炎亞綸親赴部落　愛心捐至善3年

太陽能電廠與濕地生態和諧共存　吸引更多候鳥

太陽能電廠與濕地生態和諧共存　吸引更多候鳥

吸血不如捐血！《魔比斯》捐血車開跑

吸血不如捐血！《魔比斯》捐血車開跑

關鍵字：

善耕365公益醫院社工

讀者迴響

熱門新聞

身分證拿出來！對中6數字免費住飯店

滿月女嬰突冒紅疹發燒險死　爸媽泡奶時太大意

狂吐20次！2歲弟肚見「10恐怖白點」穿破腸　媽驚呆

總病例數破600創新高！本土狂燒+439

網爆「武漢全市核酸中」深夜照曝光

小巨蛋里長下跪　Google剩1.2顆星

直擊Lulu「當眾下跪道歉」張小燕

本土+431！3症狀持續3天以上　醫：最好快篩

趕迎大甲媽鑾轎！騎士迴轉遭好友撞斃

童遭三秒膠噴眼！媽救援舉動害慘他

5個月女嬰被家犬咬死　媽：所有狗都危險

是感冒or確診了？醫1張圖秒懂「關鍵差異」

快訊／新北最新足跡　麥當勞、火鍋店、KTV、健身房

全家陰性要被帶去方艙！上海女「錄音力抗」老公哭慘

「看到天燈真的很賭爛！」　平溪人50年家被燒光

更多

最夯影音

更多
家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家
搶轎大甲媽「驚見本土劇女星」在場護白狼　PO影控警「拿槍指未成年」...網怒打臉

搶轎大甲媽「驚見本土劇女星」在場護白狼　PO影控警「拿槍指未成年」...網怒打臉

張惠妹揪歌迷合唱「媽媽是《五燈獎》戰友」　30年前PK緣分...她笑：謝謝讓我進入歌壇

張惠妹揪歌迷合唱「媽媽是《五燈獎》戰友」　30年前PK緣分...她笑：謝謝讓我進入歌壇

崔泰俊娶走朴信惠「我變國民逆賊」　《第六感》話太多...劉在錫替他冠妻姓XD

崔泰俊娶走朴信惠「我變國民逆賊」　《第六感》話太多...劉在錫替他冠妻姓XD

第一次坐男友車顧及形象！ 交往數月腳直接放儀表板上

第一次坐男友車顧及形象！ 交往數月腳直接放儀表板上

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面