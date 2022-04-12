喚起學習渴望和喜悅！全國戶外教育富里國中老師、團隊都獲獎

▲花蓮富里國中戶外教育團隊獲國中組「戶外教育卓著獎」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

教育部國教署舉辦全國首屆「戶外教育卓著獎」頒獎典禮，8日在新北市政府戶外教育年會盛大舉行。花蓮富里國中戶外教育團隊獲國中組「戶外教育卓著獎」，其中富里國中董嘉傑老師更榮獲「活動貢獻獎」，為全國國中唯一獲獎教師，為花蓮縣在此次的選拔中，奪下雙料獎項。

富里國中推展戶外教育從2004年開始，2014年教育部提出戶外教育宣言，學校就開始計畫性的將相關戶外教育課程系化，隨後為呼應2019課綱素養課程，建立完整的操作模式，利用空白課程、彈性課程與課餘時間，讓孩子走出教室學習從「心」開始，落實做中學，並獲取直接的知識經驗。



校長鐘協衡表示：「本校得天獨厚的地理位置，讓我們身處多元族群的環境當中，藉由戶外教育提供孩子們真實情境的體驗，透過探索進而尊重生命與環境，對生命有新認識與新感動。」。

▲董嘉傑老師榮獲「活動貢獻獎」，為全國國中唯一獲獎教師。

世界變遷已經快到多數人都沒有辦法掌握，孩子們所須具備的特質與能力也必須多元化，富里國中透過戶外教育跨域的融入，讓學生們將部定課程知識，實際的運用在日常生活中，藉此培養真正落實於日常生活中的解決問題能力與素養。

董嘉傑老師指出：「程度好的學生，透過戶外體驗學習，讓他們從課室外的直接經驗，進而遷移到課室內的學習內容，甚至培養其領導與團隊合作能力。而對於學習意願低落的學生，更能透過戶外踏查，提升其學習動機與培養問題解決能力，並透過反思，引導學生思考學習方向」。

富里國中戶外教育讓學生有不一樣的學習方式，除了拓展五感的開發，同時也喚起學習的渴望和喜悅，增進真情、善念、美感的多元學習價值，進而讓孩子們展現自我潛能、追尋自我價值與生命意義。