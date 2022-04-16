彩繪稻田做公益！扶輪認購稻米回饋地方　盼帶動苑裡地區經濟

▲國際扶輪3461地區17個扶輪社和2個扶青社，運用苑裡鎮農會研發的稻田彩繪技術，種植出相關圖騰，收割後將白米捐贈地方。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣苑裡鎮是全縣稻米栽種面積最大，有苗栗穀倉之稱；為此，國際扶輪3461地區17個扶輪社和2個扶青社，聯合舉辦社區公共服務，運用苑裡鎮農會研發的稻田彩繪技術，種植出相關扶輪END POLIO NOW和SWRVE TO CHANGE LIVES圖騰以達宣揚扶輪公益活動，收割後的稻米也將捐贈地方做公益。

扶輪社助理總監黃忠信表示，扶輪社長期為社區服務，希望藉由苑裡農會的稻田彩繪技術來宣揚扶輪，也要協助宣傳藺草文化和有機農產品。推廣在地農耕文化，帶動地區經濟繁榮扶輪社以服務改善人生，期待與社會民眾一起來延續扶輪的善行。

▲▼3層樓高的觀景台，吸引不少民眾前來欣賞稻田彩繪；社員也特別在稻田前舉行揭牌儀式。（圖／記者黃孟珍攝）

苑裡鎮農會總幹事鄭年均指出，苑裡沖積扇平原是苗栗縣的穀倉，苑裡鎮農會致力於農業推廣及輔導經營產銷更是不遺餘力，稻田彩繪是苑裡鎮農會的獨特技術，也是苑裡鎮觀光旅遊的一大亮點，此次扶輪社與苑裡鎮農會合作，將扶輪圖騰以稻田彩繪方式呈現，藉此傳遞扶輪服務社會之公益精神。

社長許宏誠也強調，在苑裡鎮農會的愛情果園旁有個三層樓高的觀景台，可以在這裡欣賞稻田彩繪，歡迎遊客到訪參觀。在這4分地收割後的稻米將做公益，捐贈苗栗在地農會及公所做飼料用途。除此之外，扶輪社長期認購稻田，送米給弱勢族群，也藉此活動達拋磚引玉之效果。

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