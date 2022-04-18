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莫德納疫苗「6900名兒童」試驗數據曝光　沒有心肌炎案例

▲▼莫德納公司（Moderna）研發的新冠疫苗。（圖／路透）

▲莫德納公司（Moderna）曝光兒童試驗數據。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

兒童新冠疫苗應該打「輝瑞／BNT」還是「莫德納」，在台灣吵翻天。不過莫德納公司在3月就公布了6900名兒童試驗的數據，結果顯示會產生相對明顯的免疫反應，不過在6個月~6歲的兒童中，普遍呈現良好的耐受性，而且沒有產生心肌炎案例。

根據NBC News於3月23日的報導，莫德納藥廠表示，劑量為2劑各25μg的疫苗，是18歲以上人群劑量的4分之1，產生的抗體反應，類似於成人臨床試驗中所見的抗體反應。

藥廠方面表示，對於參與試驗的大約6900名兒童，大多數副作用是輕度或中度，並且沒有發生心肌炎的報告案例。

對新冠病毒Omicron變異株的感染保護力相對低，對於6個月~ 2歲的兒童，有效率為43.7%，而在2~6歲的兒童中，僅為37.5%。

莫德納說，大多數感染症狀都是輕微的，沒有重症、住院或死亡病例。

多倫多全科醫院（Toronto General Hospital）傳染病學家博格奇（Isaac Bogoch）表示，莫德納疫苗應該可以降低兒童住院或重症的風險，即使它不能完全阻止感染。

莫德納表示，計劃在未來幾周內，將數據提交給美國食藥署（FDA）和其他監管機構審查。

前FDA首席科學家古德曼（Dr. Jesse Goodman）認為，鑑於療效較低，很難預測FDA將採取什麼行動，這個年齡段的孩子，如果其他方面健康且沒有其他醫療問題，通常發生新冠肺炎併發症的風險較低，因此疫苗的使用或推薦範圍如何尚不清楚。

▲▼輝瑞／BNT疫苗使用於兒童的真實數據。（圖／翻攝自Facebook／Michelle Ho）

▲輝瑞／BNT疫苗使用於兒童的真實數據。（圖／翻攝自Facebook／Michelle Ho）

台灣中研院「生醫所研究員」何美鄉引用紐約州數據，分析85萬12-17歲及36萬5-12歲施打兩劑的結果，在5-12歲就僅只5成不到效益，3周後僅剩平均12％。

何美鄉認為，莫德納兒童疫苗50μg通過EUA的條件是，抗體校價與成人相當，這是真正的免疫橋接，畢竟50ug莫德納的效力一定比10ug輝瑞高，沒有什麼魔法。

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