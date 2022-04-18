獨／「台灣與病毒共存爽到誰」蘇一峰遭女網友嗆聲　報案提告了

▲北市聯醫陽明院區胸腔科醫師蘇一峰18日傍晚對質疑他未親採PCR的女網友提告妨害名譽。（圖／翻攝臉書蘇一峰醫師粉絲專頁）

記者張君豪／台北報導

台灣新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫連續三天突破千例。北市聯合醫院陽明院區胸腔科醫師蘇一峰17日表示，「與病毒共存其實比較累」，累的是一般人和醫護人員，台灣與病毒共存爽到誰啦？蘇一峰醫師透過臉書指出，「最近許多人終於了解，採檢量能有極限，醫療量能有極限，隔離量能有極限，居家隔離有極限，病毒藥物買的數量有極限，台灣到處充滿極限，只有為了選舉講的幹話沒有極限。」

蘇一峰指出「與病毒共存其實比較累」，而且累的是一般人和醫護，「台灣與病毒共存爽到誰啦？」結果該篇PO文一出，立刻引發上千網友討論，留言高達255則，網友支持反對意見均有。

一名林姓女網友回文質疑「對啦！都不要共存，難道國境要一直關著嗎？就你最辛苦！我們旅遊業吃土已經3年了，不共存我們旅遊業怎麼開？」該名女網友並質疑「去年陽明醫院急診室PCR，連你的臉都沒看到叫看診，全部都是護理師處理，結果藥包上面掛的醫生是你。」

▲蘇一峰18日傍晚對質疑他未親採PCR的女網友提告妨害名譽。（圖／翻攝臉書粉絲專頁／蘇一峰醫師）

林姓女網友怒嗆，「看起來你很閒喔？還有時間在FB砲轟政府，還有時間一直上節目一直被媒體訪問？」對此，蘇一峰回文澄清，「請提出證據來、否則會報警處理、文章已備份」、「我們醫院（陽明院區）每份PCR都是醫師採檢、你沒看到我怎麼採檢成功？幽靈幫你採檢的嗎？」

不過，林姓女網友反譏「要告我拜託快去！請您提出110/5/28我本人18:00〜23: :00有去陽明醫院掛急診做PCR，請你提出你走到急診室外面幫我看診的錄影吧！笑死人！」質疑蘇一峰當時並不在看診現場，對於網友影射蘇醫師並未親自採檢，蘇一峰認為醫譽受損，18日晚間到警局對林姓女網友提告妨害名譽，並出示報案證明圖片回文。

蘇一峰接受《東森新媒體ETtoday》記者詢問，證實已對該不實指控報警提告。他表示，「去年五月是疫情最嚴重的時候，每個醫護人員在賣命工作，冒著感染重症的風險。當時急診被篩檢民眾塞爆，本土疫情每日數百例。」

蘇一峰指出，「美國當時篩檢還要幾萬元，台灣只需幾百元掛號費，當時夏天PCR篩檢，需要穿著全套防護服上陣，每個醫護都是汗如雨下相當辛苦」蘇無奈地說，讓人心寒的是，一位民眾享受便宜的篩檢，居然事後還網路上汙衊醫護人員。這也是讓他忍不住報案提告的原因。

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