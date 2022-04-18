老司機注意！澎湖20歲八大女確診「CT值11.5」　29歲女同事也染疫

記者閔文昱、陳洋／澎湖報導

中央流行疫情指揮中心今（18）日公布新增1480例本土個案，其中澎湖也有1例確診，為20歲女性，CT值11.5，在「皇家海洋貴賓KTV」工作。澎湖縣政府晚間再公布1名確診案例，為29歲的女子，與前一例女性是同事關係。由於2人都在八大行業工作，澎湖縣政府不敢大意，目前正緊急進行疫調與足跡調查。

▲澎湖爆發疫情。（圖／澎湖縣政府提供，下同）

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澎湖縣政府發言人陳其育表示，澎湖縣18日出現今年第3例確診案例，為一名20歲女性，因17日下午陸續出現鼻塞及喉嚨痛症狀，友人接送個案至三總澎湖分院採檢PCR陽性，CT值11.5，目前意識清楚，病況穩定，已注射三劑疫苗，收治三總澎湖分院。

陳其育指出，經調查第3例在皇家海洋貴賓KTV工作、公共場所足跡為神髮造型、石泉牛雜湯、7-11石泉門市、7-11海藍門市、上海豆漿大王，環保局均已完成清消。

澎湖縣18日晚間再爆出第4例確診案例，陳其育證實，為一名29歲女子，與第3例女子是同在馬公八大行業工作的同事，PCR採檢CT值為14.7，目前也收治在三總負壓病房，衛生局正漏夜進行疫調與足跡調查。據了解，這已是澎湖自16日起，3天來出現的第4起確診案例。

澎湖縣政府建設處長王鏘魁表示，歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店(廊)、理容院(觀光理髮、視聽理容)及其他類似場所(特種咖啡茶室、夜店、舞場、三溫暖)等場所進入場所的顧客，應提供至少接種3劑疫苗證明，並落實實聯制，如有呼吸道症狀或出現發燒者，均不得進入。

王鏘魁提醒，所有工作人員、從業人員(含流動工作人士)皆應接種疫苗2劑且滿14天，如第2劑滿3個月者，應接種第3劑，否則不得提供服務。場所經衛生主管機關公布為有確診者足跡所涉及的高風險區域，應先暫停營業，進行場所環境清潔消毒，配合衛生主管機關指示辦理。

▼防疫人員緊急進行清消。（圖／記者陳洋翻攝）

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