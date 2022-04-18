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社交距離APP有用嗎？醫公布「3週使用結果」秒愣　曝3可能原因

▲台灣社交距離App 。（圖／記者洪聖壹攝）

▲台灣社交距離APP。（圖／記者洪聖壹攝）

記者李佳蓉／綜合報導

指揮中心指揮官陳時中力推「台灣社交距離APP」，經優化後期盼能取代實聯制，推廣1週以來下載量增加100多萬。至於是否有效？時常接觸確診者的北市聯醫和平院區醫師John Tai Kuo公布自己使用近3週的成果，只見APP畫面每日接觸狀況顯示一排「無」字，當場愣住。他也分析3個可能原因，不忘呼籲國人要正確使用。

北市聯醫和平院區的醫師John Tai Kuo上週就曾分享自己3/29～4/12使用社交距離APP的結果，畫面中皆顯示「與確診者資料比對無接觸」。他感嘆，自己會在防護下的急診處治確診患者，「若連我這『密度這麼高』確診者的區域，都沒收到接觸報告，目前APP的實用性還需要好一段時間。」

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不過John Tai Kuo也肯定地說，就資安面而言，這款APP概念真的合理，在這重要的第一步下，使用人數會慢慢提升，後續不太需要大幅度修改架構。

社交距離APP有用嗎？醫公布「3週使用結果」驚呆。（圖／郭醫師授權提供）

▲▼醫師John Tai Kuo分享自己使用3週社交距離APP成果。（圖／John Tai Kuo授權提供）

社交距離APP有用嗎？醫公布「3週使用結果」驚呆。（圖／郭醫師授權提供）

John Tai Kuo今（18）日再分享APP使用一週紀錄，繼續觀察到「目前依然沒有收到接觸者的通知。」他解釋可能原因有3個，包括確診者沒安裝軟體或沒開手機藍芽，即使有開，雙方手機藍芽可能因某些原因沒握到手；另外，也因為輕症患者在急診看診時間不太會超過15分鐘的藍芽握手接觸。

John Tai Kuo話鋒一轉，認為這APP反而適合某些奇怪工作者，「他們的工作不太容易見光，會在密閉空間接觸大於15分鐘，又有接觸風險，但又怕隱私被探查或是怕被誤會的某些工作，這種工作性質很需要。」

對於疫調也是好事，醫師指出，疫調關鍵核心在於攔截傳播鏈，讓接觸者知道自己有被傳染的可能，提醒要去採檢，「疫調還是得持續做，但也需要轉型」，讓更多人願意配合並信任疫調，「才是這防疫社會最困難的一件事。」

他也強調，無論如何對台灣的防疫架構要有信心，只是時間永遠比大家想得少，防疫認知重構及防疫責任的分級、轉型、自我負責等事，目前看來仍危機重重。至於要使用APP藍芽握手來防疫，並直言，還是得等使用率提升才有效。

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