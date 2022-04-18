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全國鄉土歌謠比賽　屏東縣南榮國中「特優三連霸」

▲屏東縣南榮國中奪得全國鄉土歌謠比賽特優 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣南榮國中奪得全國鄉土歌謠比賽特優 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣南榮國中積極推動藝術教育，發掘學生長才，該校合唱團連續2年獲得全國師生鄉土歌謠比賽特優，今年依舊在縣賽奪得代表權，參加110學年全國師生鄉土歌謠比賽，以指定曲《阮的愛底這》和自選曲《世界恬靜落來的時》，不負眾望，再次榮獲特優。

學生聶涪瑤表示，加入合唱團已有半年，一開始入團時的尷尬彆扭已不存在，取而代之的是無盡的歡笑。每次練團都是放鬆的時光，雖然有時感到辛苦卻又樂在其中，老師們賣力地指導同學們，盡心竭力的樣子令人印象深刻。這次有機會參加不分區的全國賽，不僅是展現成果的舞台，更是我和同學們共度的美好時光。

校內指導胡恬嘉老師說，這麼優秀的成果，是來自這群愛唱歌孩子們的努力和堅持，從疫情開始，學生戴上口罩，練習每字每句的呼吸、發音和咬字的調整，除了利用社團時間練習外，為了能有更好的表現，還會在假日加強；孩子們對音樂的熱情、對比賽的執著，讓老師和家長們都非常感動。

指揮黃美鈴老師表示，這次參賽學生是初次登場的七、八年級團員，雖然參賽28個隊伍當中，有3隊自選曲《世界恬靜落來的時》相同，但同學們唱出優美且具情感的旋律、展現迷人的眼神及律動，並特別安排了舞蹈社團同學的演出、搭配指揮與伴奏絕佳的默契，加上校內指導胡恬嘉老師、施苑婷老師的用心，促成了每一次比賽的優異表現。

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